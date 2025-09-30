Tên gọi Mù Cang Chải có ý nghĩa gì?

(VTC News) -

Vào thời điểm này, Mù Cang Chải là địa danh thu hút rất nhiều khách du lịch. Mọi người từ khắp nơi nô nức kéo về vùng đất này để ngắm những thửa ruộng bậc thang trải vàng như tấm thảm khổng lồ. Cái tên Mù Cang Chải rất quen thuộc nhưng ý nghĩa của nó lại không có nhiều người biết đến.

Mùa lúa chín ở Mù Cang Chải. (Ảnh: Dulich24)

Ý nghĩa tên gọi Mù Cang Chải

Mù Cang Chải là cái tên bằng tiếng H'Mông. Trong tiếng H’Mông, “Mù” có nghĩa là “rừng, gỗ,” “Cang” có nghĩa là “khô,” và “Chải” có nghĩa là “đất.” Do đó, tên Mù Cang Chải có nghĩa là “đất gỗ khô".

Cái tên “đất gỗ khô” dương như đã thể hiện được phần nào sự khắc nghiệt của thiên nhiên nơi đây. Mù Cang Chải nằm dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, địa hình núi cao, hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt với mùa đông lạnh giá, đôi khi có băng tuyết; mùa khô gió nóng. Người dân nơi đây phải bám vào sườn núi để canh tác nhưng cũng nhờ đó mà tạo nên những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ.

Mù Cang Chải (Yên Bái) được xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách 25 điểm đến sở hữu vẻ đẹp siêu thực đáng kinh ngạc, theo chuyên trang du lịch Wanderlust Storytellers.

Những địa điểm tuyệt đẹp ở Mù Cang Chải

Đến với Mù Cang Chải, bạn đừng bỏ qua những điểm đến nổi tiếng này:

Ruộng bậc thang Tú Lệ

Ruộng bậc thang Tú Lệ nằm giữa ba ngọn núi cao là Khau Phạ, Khau Thán và Khau Song, được tạo bởi đồng bào người H’Mông từ nhiều thế hệ trước. Sự hiện diện của chúng cho thấy sự khéo léo, bền bỉ của con người trong việc biến từng vạt đất, từng luống đất thành những thửa ruộng bậc thang đẹp đẽ.

Ruộng bậc thang Tú Lệ được công nhận là Di tích danh thắng cấp Quốc gia.

Tú Lệ làm đắm say biết bao du khách với vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Tú Lệ)

Ngoài ngắm cảnh, du khách đến với Tú Lệ còn có cơ hội thưởng thức các đặc sản như xôi nếp, thịt nướng, thịt trâu gác bếp, cá suối, gà đen và đặc biệt là cốm. Cốm Tú Lệ có màu xanh ngắt đặc trưng của giống lúa, hạt mềm, dẻo, thơm có vị thanh và hơi ngọt. Cốm Tú Lệ thường được ăn với hồng đỏ, chuối hoặc nấu cháo vịt, xôi, chè và làm các món mặn như chả cốm, nem rán...

Người dân làm cốm Tú Lệ. (Ảnh: Tạp chí Người Hà Nội)

Ruộng lúa La Pán Tẩn

Nằm ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển, cùng 2.200 ha ruộng bậc thang xếp thành từng lớp, ruộng lúa La Pán Tẩn được gọi là “những dấu vân tay của trời", điểm tham quan được nhiều người yêu thích khi tới Mù Cang Chải. Ruộng bậc thang Lan Pán Tẩn được công nhận là Di tích danh thắng cấp Quốc gia từ cuối năm 2007.

Ngoài ruộng bậc thang, La Pán Tẩn còn có những đồi mâm xôi, cánh đồng hoa tớ dầy, hoa cải tuyệt đẹp và thác Phú Nhu hùng vỹ.

Ruộng lúa La Pán Tẩn. (Ảnh: Dulich24h)

Đèo Khau Phạ

Tên gọi Khau Phạ trong tiếng dân tộc Thái có nghĩa là "sừng trời" vì hình dáng đỉnh đèo cao và sừng sững giữa trời. Cùng với đèo Pha Đin, đèo Ô Quy Hồ, đèo Mã Pì Lèng, Khau Phạ được mệnh danh là “tứ đại đỉnh đèo” nơi rẻo cao Tây Bắc

Đèo Khau Phạ có chiều dài khoảng 40km, độ cao 1.500m so với mặt biển. Đây là con đèo quanh co, dựng đứng và được xem là một trong những con đèo đẹp nhất tại Việt Nam.

Đèo Khau Phạ.

Nên tới Mù Cang Chải vào thời điểm nào?

Mù Cang Chải có vẻ đẹp riêng trong suốt cả năm. Vào mùa xuân, cảnh mạ non xanh tươi trải dài trên mặt nước. Trong những tháng hè ấm áp, ruộng bậc thang thêm rực rỡ và đẹp hơn trên những dãy núi đồi. Vào mùa đông, những thửa ruộng bậc thang như biến thành một bức tranh thuỷ mặc.

Mù Cang Chải mùa nước đổ. (Ảnh: VOV)

Tuy nhiên, có vẻ như khách du lịch đặc biệt thích đặt chân tới Mù Cang Chải vào mùa cấy mạ (kéo dài từ cuối tháng 5 tới đầu tháng 6) và mùa lúa chín (mùa thu hoạch Đông Xuân, từ tháng 9 tới tháng 10). Đây là hai thời điểm họ có thể bắt gặp những hình ảnh tuyệt đẹp của vùng đất được mệnh danh là thiên đường du lịch của Việt Nam