TECHFEST 2025: Người dân được trực tiếp trải nghiệm các giải pháp công nghệ mới

(VTC News) -

Với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”, Ngày Hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2025 (TECHFEST Việt Nam 2025) do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức, sẽ diễn ra tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 12 - 14/12/2025.

Toàn cảnh buổi họp báo công bố sự kiện Techfest Việt Nam 2025. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Tại buổi họp báo vào chiều 3/12, Ban tổ chức cho biết, TECHFEST Việt Nam 2025 sẽ chuyển đổi cách thức tổ chức từ mô hình “sự kiện hội trường” sang “sự kiện không gian mở”. Theo đó, TECHFEST 2025 diễn ra tại khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) tạo điều kiện để người dân tiếp cận trực tiếp các công nghệ mới, mô hình kinh doanh sáng tạo và dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp.

TECHFEST Việt Nam 2025 cũng tập trung vào các hoạt động có hàm lượng chuyên môn như công bố chính sách, kết nối thương vụ đầu tư, giải pháp cho bài toán thị trường và lan tỏa thông điệp về mô hình “Doanh nghiệp Một người”. Đồng thời, TECHFEST 2025 cũng tăng cường sự hiện diện của các chuyên gia, diễn giả, quỹ đầu tư và tổ chức toàn cầu trong chuỗi hội thảo chuyên đề, hướng tới một TECHFEST cởi mở, hiện đại, hội nhập.

Sự kiện dự kiến thu hút hơn 60.000 lượt người tham gia trực tiếp và trực tuyến, từ các tập đoàn, doanh nghiệp khởi nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức hỗ trợ, vườn ươm công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học cùng các đại diện doanh nghiệp, tập đoàn tiêu biểu, nhà khoa học, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi khởi nghiệp và đại biểu từ hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong nước và của 6 vùng quốc tế, bao gồm: Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Trung Á, Trung Đông, Bắc Mỹ, châu Âu.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, chia sẻ thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Ngoài ra, Triển lãm sản phẩm, dịch vụ khởi nghiệp sáng tạo với 4 khu vực, quy tụ toàn bộ đại diện tiêu biểu hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, gồm:

- Khu vực I: Khởi nghiệp và tăng trưởng (Startup & Scale-up Zone), bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nguồn, viện trường, daonh nghiệp khởi nghiệp đã có doanh thu và đang tăng trưởng, mở rộng thị trường; Các doanh nghiệp phát triển trên nền tảng công nghệ sâu hoặc doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Đây là vườn ươm nguồn cung dự án cho hệ thống quỹ đầu tư quốc gia, địa phương và tư nhân, thể hiện khả năng ứng dụng công nghệ sâu vào đời sống: y tế, giáo dục, môi trường, nông nghiệp thông minh, sản xuất thông minh, AI, dữ liệu,…

- Khu vực II: Xây dựng hệ sinh thái (Startup Ecosystem Builder Zone), mô phỏng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam với các chủ thể hình thành văn hóa khởi nghiệp và nuôi dưỡng hệ sinh thái, tạo môi trường cho doanh nghiệp phát triển, bao gồm: Tổ chức hỗ trợ, tổ chức tăng tốc, các viện, trường, trung tâm nghiên cứu, quỹ đầu tư, đơn vị hợp tác quốc tế, đơn vị truyền thông, trung tâm STEM.

- Khu vực III: Trải nghiệm công nghệ đột phá và chiến lược (Strategic & Frontier Technology Testbed Zone), không gian cộng đồng khởi nghiệp, nơi người dân trải nghiệm trực tiếp các công nghệ đột phá thông qua tương tác, thử nghiệm công nghệ. Đây là không gian mới, hấp dẫn của TECHFEST Việt Nam 2025, đưa công nghệ thành một phần của đời sống, giúp cộng đồng hiểu rõ khởi nghiệp sáng tạo phục vụ nhu cầu của cuộc sống như thế nào.

- Khu vực IV: Tiền kỳ lân, kỳ lân, tập đoàn (Pre-unicorn, Unicorn, Corporation Zone), bao gồm các sản phẩm công nghệ của các doanh nghiệp khưởi nguồn từ các tập đoàn, hoặc được ươm tạo từ Quỹ đầu tư quốc tê,s các Quỹ đầu tư tập đoàn. Khu vực này đón nhận các doanh nghiệp công nghệ tiên phong, các doanh nghiệp spinoff đột phá từ khu vực I. Là nhóm doanh nghiệp công nghệ tiên phong, có khả năng giải quyết bài toán quốc gia, quốc tế và thúc đẩy hình thành thế hệ kỳ lân mới của Việt Nam.

Cùng với đó, chuỗi hội thảo quốc tế và tọa đàm chuyên môn, thảo luận về xu hướng và chính sách, nguồn nhân lực, tài chính và đầu tư, thương mại hóa công nghệ và chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp, dữ liệu, kinh tế xanh và sportech… quy tụ hơn 100 chuyên gia uy tín từ cơ quan quản lý, tập đoàn quốc tế, quỹ đầu tư, viện nghiên cứu, trường đại học, startup trong nước và gần 10 quốc gia như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Hà Lan,…