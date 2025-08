Tây Ninh đẩy nhanh thi công tuyến ĐT822B, tạo động lực phát triển vùng biên giới

(VTC News) -

Trong những năm gần đây, Tây Ninh đang vươn mình mạnh mẽ, tập trung đầu tư vào hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển toàn diện. Một trong những công trình trọng điểm đang được triển khai quyết liệt là tuyến đường ĐT822B - con đường kỳ vọng sẽ trở thành “mạch máu” giao thông chiến lược nối liền các địa phương vùng biên giới phía Tây Bắc tỉnh.

Dự án trọng điểm mở rộng không gian phát triển

Tuyến ĐT822B, đoạn từ ĐT825 kết nối đến ĐT838 và đường mòn Hồ Chí Minh, có tổng chiều dài 11,35km, được đầu tư giai đoạn 1 theo tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, mặt đường rộng 7m, nền đường 9m, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch 30m. Tổng mức đầu tư hơn 918 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 300 tỷ đồng, phần còn lại được huy động từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Trên tuyến đường ĐT822B, cầu qua sông Vàm Cỏ Đông đã hợp long đầu tháng 1/2025. (Ảnh: Lê Đức)

Dự án đi qua các xã thuộc huyện Đức Huệ (Long An) và huyện Tân Thạnh, Tân Biên của tỉnh Tây Ninh - nơi có vị trí chiến lược trong giao thương, sản xuất nông nghiệp và phát triển các khu công nghiệp, logistic trong tương lai gần. Do đó, tuyến ĐT822B không đơn thuần là một công trình hạ tầng giao thông, mà là “chìa khóa” để mở rộng không gian phát triển, nâng cao khả năng kết nối vùng và bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Năm 2025, dự án được bố trí 210 tỷ đồng vốn đầu tư công. Tính đến giữa tháng 7/2025, đã giải ngân 94,53 tỷ đồng, đạt 45,02% kế hoạch. Con số này cho thấy nỗ lực lớn của các đơn vị thi công và các cấp chính quyền trong bối cảnh công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc.

Trong toàn tuyến, hạng mục lớn và phức tạp nhất là cầu Vàm Cỏ Đông, do liên danh nhà thầu Hợp Thành - Bắc Trung Nam đảm nhận thi công. Cầu được khởi công từ tháng 5/2023, đến nay đã hoàn thành toàn bộ 10/10 nhịp mặt cầu, hoàn tất phần đúc hẫng, đang tập trung thi công lan can, gờ chắn và đắp cát các đoạn đầu cầu. Giá trị thực hiện đã đạt 272,6 tỷ đồng trên tổng số 322,2 tỷ đồng, tương đương 84,58%.

Sự hoàn thiện nhanh chóng của cầu Vàm Cỏ Đông không chỉ rút ngắn tiến độ toàn dự án, mà còn tạo sự thông suốt trong kết nối giao thông liên vùng giữa Tây Ninh - TP.HCM - Campuchia. Đây sẽ là cây cầu “xương sống” trong mạng lưới giao thông mới của tỉnh Tây Ninh.

Thi công đồng loạt, nỗ lực vượt khó

Ngoài cầu Vàm Cỏ Đông, các đoạn tuyến khác trên toàn tuyến ĐT822B cũng đang được triển khai đồng loạt với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

Đoạn từ cầu Vàm Cỏ Đông đến ĐT838, bao gồm cầu Kênh 1 và cầu Kênh 2 do liên danh Quang Hưng - Hải Dương thi công từ tháng 1/2025, hiện đã hoàn thành hạng mục cống hộp tại Km9+417, đào được 3.504/4.126 mét đất không thích hợp, cát tập kết đạt 49.600/98.000m³. Công tác khoan nhồi trụ cầu Kênh 1 và Kênh 2 đang được đẩy mạnh, giá trị thực hiện 25,5 tỷ đồng/124,99 tỷ đồng (20,4%).

Đoạn từ ĐT825 đến đường mòn Hồ Chí Minh, do Công ty CP Công trình giao thông Sài Gòn thi công từ tháng 2/2025, hiện đã xử lý 2.439/2.800m đất không phù hợp, giá trị đạt 0,95 tỷ đồng/49,57 tỷ đồng (1,92%).

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM (đoạn qua Tây Ninh) đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu thông xe kỹ thuật trong tháng 10/2025. (Ảnh: Tiểu Lam)

Đoạn từ đường mòn Hồ Chí Minh đến cầu Vàm Cỏ Đông, do Công ty T&T đảm nhận, đã hoàn thành 3.250/3.636m đào đất không phù hợp, giá trị thi công đạt 2,37 tỷ đồng/58,65 tỷ đồng (4,13%).

Dù nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết và nguồn vật liệu, nhưng các nhà thầu vẫn tích cực đẩy nhanh khối lượng công việc, đảm bảo mục tiêu thông tuyến đúng tiến độ đề ra.

Một trong những trở ngại lớn ảnh hưởng đến tiến độ thi công là công tác giải phóng mặt bằng. Dự án ĐT822B đã phê duyệt và chi trả bồi thường cho 286 hộ dân cùng 7 tổ chức. Tuy nhiên, hiện còn 3 hộ chưa bàn giao mặt bằng, gây ảnh hưởng đến tiến độ một số hạng mục quan trọng.

Chính quyền các cấp của Tây Ninh đang tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở ngành chức năng để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và lợi ích phát triển chung của tỉnh.

Việc giải phóng mặt bằng đúng tiến độ không chỉ là yêu cầu bắt buộc để hoàn thành công trình, mà còn thể hiện sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Kỳ vọng cú hích phát triển vùng biên

Khi hoàn thành, tuyến đường ĐT822B sẽ không chỉ giúp giảm tải cho các tuyến đường hiện hữu như ĐT787B, ĐT789 mà còn kết nối trực tiếp với đường Hồ Chí Minh - trục giao thông Bắc Nam quan trọng chạy qua vùng biên Tây Ninh.

Đây sẽ là cú hích lớn cho giao thương hàng hóa, nông sản, nguyên vật liệu giữa các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh với các trung tâm kinh tế lớn như TP.HCM, Đồng Nai… Đồng thời, tuyến đường còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển du lịch biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào các khu vực chưa được khai thác.

Theo định hướng phát triển giao thông giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, tỉnh Tây Ninh xác định ĐT822B là một trong những tuyến đường chiến lược phục vụ mục tiêu kết nối hạ tầng vùng, tạo nền tảng bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Việc đầu tư mạnh mẽ vào giao thông không chỉ thể hiện quyết tâm của tỉnh mà còn mở ra cơ hội bứt phá cho cả vùng

Tây Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ bằng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó ĐT822B là một điểm sáng. Đầu tư cho giao thông hôm nay chính là đầu tư cho tương lai phát triển thịnh vượng, xanh và bền vững của một vùng đất địa linh nhân kiệt nơi cửa ngõ biên giới Tây Nam Tổ quốc.