Tây Ninh quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công, tạo diện mạo mới cho hạ tầng

(VTC News) -

Những chuyển động mạnh mẽ từ thực địa

Những ngày tháng 8, về Trảng Bàng, Gò Dầu... dễ dàng bắt gặp không khí thi công khẩn trương trên nhiều công trình hạ tầng. Từ công trường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, Vành đai 3 đến các tuyến tỉnh lộ, đâu đâu cũng là hình ảnh máy móc hoạt động liên tục, công nhân miệt mài làm việc bất kể nắng gắt, mưa dông.

Không phải ngẫu nhiên mà Tây Ninh trở thành một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước trong 7 tháng đầu năm 2025.

Đằng sau nhịp điệu hối hả ấy là quyết tâm của cả hệ thống chính trị tỉnh: đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư để phát triển hạ tầng, mở ra dư địa phát triển mới.

Tây Ninh tổ chức chi trả, bồi thường cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Ông Trần Hùng Khương, phường Trảng Bàng cho biết, mảnh đất của gia đình từ đời ông, đời cha để lại, ở ổn định từ sau giải phóng miền Nam tới nay. Khi Nhà nước thu hồi đất để làm dự án đường cao tốc hiện đại, lưu thông thuận tiện, người dân rất mừng và ủng hộ chủ trương…

Đến nay, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được xây dựng dự thảo phương án theo các quy định, chính sách của Nhà nước, của tỉnh để người dân có vốn liếng xây cất lại nhà cửa.

“Chúng tôi cũng rất mong Nhà nước quan tâm hỗ trợ những hộ bị giải toả nhà, đất thổ cư, tạo điều kiện được tái định cư hoặc có thể tự mua một mảnh đất khác xây dựng nhà. Việc chi trả tiền bồi thường để bàn giao mặt bằng sớm, di dời đến nơi mới ổn định cuộc sống và dự án cũng được thi công đúng tiến độ”, ông Khương nói.

Ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch UBND phường Trảng Bàng cho rằng, dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối vùng, giảm tải cho Quốc lộ 22, mà còn tạo động lực lớn phát triển đô thị, công nghiệp, thương mại và dịch vụ của tỉnh Tây Ninh nói chung và Trảng Bàng nói riêng.

Trong danh mục các dự án trọng điểm, Dự án thành phần 4 (DATP4) - bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đoạn qua Tây Ninh được coi là then chốt. Với kế hoạch vốn 1.504 tỷ đồng, dự án có nhiệm vụ giải phóng mặt bằng 26,3 km đường đi qua tỉnh, liên quan tới hơn 2.200 hộ dân.

Tính đến cuối tháng 7/2025, Tây Ninh đã chi trả 2.073,5 tỷ đồng, đạt gần 92% số kinh phí đã tạm ứng, tương ứng hơn 1.480 hộ dân. So với phương án phê duyệt, giá trị kinh phí đã chi trả đạt 67,84%. Đây là con số ấn tượng, cho thấy công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tổ chức bài bản, nhanh chóng, minh bạch.

Không chỉ dừng ở bồi thường, tiến độ xây dựng các khu tái định cư cũng được đẩy mạnh, bảo đảm khi người dân bàn giao đất sẽ có chỗ ở mới ổn định. Nhờ vậy, dự án cao tốc dự kiến khởi công ngay trong quý III/2025, mở ra kỳ vọng kết nối Tây Ninh - TP.HCM trong vòng chưa đầy 1 giờ di chuyển.

Vành đai 3 - Đột phá hạ tầng liên vùng

Cùng với cao tốc, Vành đai 3 - TP.HCM đoạn qua Tây Ninh cũng đang trở thành điểm sáng về giải ngân. Với tổng mức đầu tư 4.208 tỷ đồng cho 6,8 km, dự án đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư.

Các gói thầu xây lắp được triển khai đồng loạt, trong đó DATP7 (3.040 tỷ đồng) đạt gần 78% khối lượng, nhanh nhất trong số các dự án thành phần. Đáng chú ý, đoạn nút giao giữa Vành đai 3 và các cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành đã hoàn tất, từ tháng 5/2025 tổ chức thông xe một số nhánh. Đây chính là bước đi quan trọng để kết nối liên vùng, giảm tải áp lực giao thông cửa ngõ TP.HCM.

Theo kế hoạch, đoạn qua Tây Ninh sẽ cơ bản hoàn thành năm 2025, đưa vào khai thác dịp 30/4/2026 – một mốc thời gian đầy ý nghĩa.

Nút giao đường Vành đai 3 - TP.HCM với cao tốc TP.HCM - Trung Lương và cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được bàn giao để tổ chức thông xe. (Ảnh: Hoàng Nam)

Không chỉ những công trình mang tầm quốc gia, nhiều dự án hạ tầng tỉnh lộ, đường trục cũng đang bứt phá nhờ giải ngân vốn kịp thời như: Đường tỉnh 830C: vốn 1.000 tỷ đồng, đã giải ngân 819 tỷ đồng, đạt gần 82%;

Đường Trường Chinh (ĐT.781 - đường 30/4) đã chi 342 tỷ đồng/435 tỷ đồng, đạt 79%. Các dự án dẫn vào cầu trên ĐT.827E, giải phóng mặt bằng ĐT.830E, hay các khu tái định cư cũng đang được tháo gỡ nhanh chóng.

Đặc biệt, nhiều vướng mắc về nguồn vật liệu, mặt bằng tại các tuyến đường huyết mạch như ĐT.823D hay Vành đai 3 đã được xử lý dứt điểm, tạo thuận lợi để thi công liên tục.

Tây Ninh - “điểm sáng” trong bản đồ giải ngân

Theo báo cáo Bộ Tài chính, kế hoạch vốn năm 2025 của Tây Ninh là 16.948,55 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 7, địa phương đã giải ngân 9.166,31 tỷ đồng, đạt 54,1% kế hoạch và 57,9% kế hoạch Chính phủ giao. Với con số này, Tây Ninh đứng thứ 11/34 tỉnh, thành có tỷ lệ giải ngân cao.

Trong 48 đơn vị được UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư, có 22 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân trên 50%, cho thấy sự nỗ lực đồng đều, không chỉ tập trung vào một vài dự án.

Không phải ngẫu nhiên mà tiến độ giải ngân tại Tây Ninh có bước chuyển tích cực mà nằm ở sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út nhiều lần nhấn mạnh: “Không chờ đợi, không kéo dài thủ tục. Dự án nào xong đến đâu, phải giải ngân, thanh quyết toán ngay đến đó”. Quan điểm này được cụ thể hóa bằng việc thành lập 2 tổ công tác chuyên trách, theo dõi sát sao từng dự án trọng điểm, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Đặc biệt, Tây Ninh triển khai yêu cầu “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Đây không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành nguyên tắc làm việc, buộc các sở, ngành, địa phương phải chủ động hơn, trách nhiệm hơn.

Tính đến hết tháng 7, Tây Ninh đã giải ngân 9.166,31 tỷ đồng, đạt 54,1% kế hoạch và 57,9% kế hoạch Thủ tướng giao.

Điều đáng nói, việc giải ngân vốn đầu tư công không đơn thuần là chỉ số tài chính. Với Tây Ninh, đó là cách để rút ngắn khoảng cách hạ tầng, mở đường cho thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng.

Các tuyến đường như cao tốc TP.HCM - Mộc Bài hay Vành đai 3 khi hoàn thành sẽ biến Tây Ninh từ “vùng ven” thành “vùng trung tâm” trong kết nối khu vực Đông Nam Bộ. Hàng hóa nông sản, công nghiệp chế biến, du lịch… sẽ thuận lợi hơn khi có hạ tầng hiện đại.

Người dân cũng là đối tượng hưởng lợi trực tiếp: có khu tái định cư khang trang, có đường mới để đi lại an toàn, có hạ tầng giao thông để phát triển dịch vụ, thương mại.

Tây Ninh đã đặt ra mục tiêu rất rõ: giải ngân ít nhất 75% vốn vào cuối quý III và 100% vào cuối năm 2025. Đây là thách thức không nhỏ, bởi thời gian còn lại chưa đến 5 tháng, nhiều dự án vẫn đang trong giai đoạn thủ tục.

Tuy nhiên, với khí thế hiện tại, cộng thêm sự đồng thuận của người dân và quyết tâm của lãnh đạo, mục tiêu này hoàn toàn khả thi. Các dự án khi giải ngân nhanh sẽ tạo hiệu ứng dây chuyền, thúc đẩy kinh tế địa phương, đồng thời góp phần quan trọng vào mục tiêu chung của cả nước về tăng trưởng.