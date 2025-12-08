Tàu đổ bộ và tuần dương Hải quân Mỹ thăm Đà Nẵng

Đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli và tàu tuần dương USS Robert Smalls, ngày 8/12, với hơn 2.000 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn đô đốc Thomas Shultz, Chỉ huy nhóm tác chiến viễn chinh số 7 Mỹ làm trưởng đoàn bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng.

Tham dự lễ đón tại cảng Tiên Sa có đại diện lãnh đạo: Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân, Bộ CHQS TP Đà Nẵng, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng; đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Phòng Đối ngoại Quân khu 5 và các cơ quan chức năng liên quan.

Lễ đón đoàn tàu Hải quân Mỹ tại cảng Tiên Sa.

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Vùng 3 Hải quân; trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với cán bộ, sĩ quan Hải quân; giao lưu với các trẻ em tại Làng Hy Vọng và các sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và tham quan văn hóa, du lịch tại địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh chung.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Mỹ tại TP Đà Nẵng sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập vào năm 2023.

Tàu tuần dương USS Robert Smalls tại cảng Tiên Sa.

Với những tiềm năng về du lịch, văn hóa, kinh tế và sự mến khách, TP Đà Nẵng luôn sẵn sàng là cầu nối cho các hoạt động hợp tác quốc phòng - an ninh, giao lưu văn hóa - thể thao và chia sẻ kinh nghiệm giữa các lực lượng Hải quân hai bên.