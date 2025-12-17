Tàu câu mực bốc cháy và chìm khi đang đánh bắt, 53 ngư dân được cứu kịp thời

(VTC News) -

Sáng 17/11, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết một tàu câu mực của ngư dân địa phương gặp nạn khi đang đánh bắt trên biển.

Theo đó, khoảng 1h cùng ngày, tàu QNa 91917 TS do ông Huỳnh Văn Hậu (trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) làm thuyền trưởng, đánh bắt ở khu vực có toạ độ 11°47'N-116°07'E (cách Đặc khu Trường Sa 110 hải lý).

53 ngư dân được cứu kịp thời khi tàu câu mực bốc cháy giữa biển. (Ảnh minh họa)

Khi đang khai thác hải sản, tàu bốc cháy và nhanh chóng chìm giữa biển. Rất may, tại khu vực tàu câu mực gặp nạn có các tàu cá QNa 91234 TS, QNg 95454 TS và 2 tàu cá khác cũng đang hoạt động gần đó.

Ông Huỳnh Đình Tình, thuyền trưởng tàu cá QNg 95454 TS, cho biết đến thời điểm hiện tại, các tàu cá tại hiện trường đã cứu được tất cả 53 thuyền viên hành nghề trên tàu bị nạn. Thời tiết tại khu vực xảy ra vụ chìm tàu đang có gió cấp 5, cấp 6.

Tàu QNa 91917 TS là loại tàu câu mực, đăng ký xuất bến ngày 11/11, trên tàu có 53 thuyền viên.

Cách đây hơn nửa tháng, trên đường đi tránh bão, một tàu cá bị chìm ở khu vực bãi biển Bình Tiên (cách bờ khoảng 300m - xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa) khiến 1 người chết, 2 người mất tích.

Cụ thể, chiều 28/11, thông tin từ tổ công tác Bình Tiên (Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Bộ đội Biên phòng Khánh Hoà), lực lượng tìm kiếm tìm thấy một nạn nhân đã tử vong trong vụ chìm tàu xảy ra tại khu vực bãi biển Bình Tiên (cách bờ khoảng 300m - xã Công Hải) khiến 3 ngư dân mất tích.

Nạn nhân được tìm thấy là ông Nguyễn Thạch T. (33 tuổi, trú tổ dân phố 6, phường Đông Hải).