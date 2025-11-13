Chìm tàu cá, 3 ngư dân Nghệ An được cứu sống

(VTC News) -

Thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An, lực lượng Đồn Biên phòng Diễn Thành vừa cứu hộ thành công 3 ngư dân gặp nạn trên vùng biển Diễn Châu sau sự cố tàu cá bị chìm lúc rạng sáng 13/11.

Thông tin ban đầu, vào lúc 4h cùng ngày, tàu cá NA-0205-TS do anh Đậu Trần Bính (SN 1978, trú tại Diễn Châu, Nghệ An) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, cùng 2 thuyền viên, đang khai thác thủy sản cách bờ khoảng 8 hải lý (gần 15km), thì bị thủng đáy và chìm nhanh. Các thuyền viên chỉ kịp phát tín hiệu cầu cứu trước khi rơi vào tình thế nguy hiểm.

Các ngư dân được đưa vào bờ an toàn

Đến 8h40, Trực ban Tác chiến BĐBP Nghệ An nhận được báo cáo khẩn từ Đồn Biên phòng Diễn Thành về vụ việc.

Ngay lập tức, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phát thông báo khẩn cấp, đề nghị các tàu thuyền đang hoạt động lân cận phối hợp tìm kiếm cứu nạn; đồng thời yêu cầu Đồn Biên phòng Diễn Thành triển khai lực lượng và phương tiện tiếp cận hiện trường nhanh nhất.

Ngay lập tức, ca nô cứu hộ cùng cán bộ, chiến sĩ được điều động khẩn trương ra biển.

Đến khoảng 8h30 ngày 13/11, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được vị trí tàu chìm, đưa cả 3 ngư dân lên ca nô an toàn, đồng thời sơ cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu trước khi đưa vào bờ.

Hiện, sức khỏe các thuyền viên đã ổn định.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 10/11, tàu cá TH- 90073-TS gồm 7 thuyền viên do ông Lê Công Dũng (sinh năm 1980, ở phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, bị chìm tại tọa độ 170 54’N – 1060 34’E (cách Cảng Hòn La khoảng 3 Hải lý về phía Đông).

Tàu TH-91812-TS của ông Lê Công Hậu hoạt động gần đó phát hiện, kịp thời ứng cứu và báo tin về Đồn Biên phòng Roòn - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị).

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Roòn chỉ đạo lực lượng của Trạm Biên phòng cửa khẩu Hòn La giữ thông tin liên lạc với tàu, tổ chức tiếp nhận ngư dân. Đồng thời, cử quân y trực tiếp hỗ trợ, thăm khám sức khỏe. Hiện, cả 7 thuyền viên khỏe mạnh, an toàn.