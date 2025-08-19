Tập đoàn Vingroup được trao Huân chương Lao động hạng Nhất

(VTC News) -

Sáng nay 19/8, lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ đồng, được tổ chức tại 80 điểm cầu trên cả nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Vingroup. (Ảnh: Thành Đạt)

Tại buổi lễ, Tập đoàn Vingroup vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực đột phá và sự quyết liệt của tập thể cán bộ nhân viên Vingroup trong việc đưa Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vào hoạt động sớm 15 tháng, chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 và đóng góp đặc biệt vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công trình trọng điểm cấp Nhà nước, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Với quy mô 900.000m2, dự án được kỳ vọng là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu và là biểu tượng phát triển mới của Thủ đô.

Công trình được khởi công ngày 30/8/2024, bàn giao mặt bằng ngày 27/6 - sau gần 10 tháng thi công, vượt tiến độ tới 15 tháng so với kế hoạch. Đây là tiến độ thi công thần tốc chưa từng có trong điều kiện thách thức về kỹ thuật xây dựng cũng như độ khó của kết cấu vòm khổng lồ từ thép siêu trường, siêu trọng.

Vingroup với vai trò là chủ đầu tư kiêm tổng thầu thi công đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, từ chủ động lên phương án thiết kế, điều phối nhân lực, máy móc, và vật tư đến đảm bảo chuỗi cung ứng, khớp nối các nhà thầu.

Cụ thể, trong thời gian thi công, Vingroup huy động hàng trăm nhà thầu, cao điểm công trình có khoảng 3.000 công nhân, kỹ sư làm việc; với 800 - 1.000 máy móc thiết bị huy động từ nhiều địa phương, trong đó có cẩu tải trọng lớn từ 300 - 500 tấn, xe siêu trường siêu trọng. Công trường cũng hoạt động với cường độ tối đa, bố trí 3 ca thi công không ngừng nghỉ suốt 24/7, tối ưu hóa từng phút giây để đạt tiến độ vượt bậc, rút ngắn thời gian thi công tới 60%.

Song song với việc giải quyết hài hòa thách thức giữa thiết kế phức tạp, hệ kết cấu lớn và tiến độ hoàn thành, Vingroup luôn bám sát từng hạng mục, kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo độ an toàn, chất lượng và sự bền vững của công trình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Thành Đạt)

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia (Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Thủ tướng cũng trao tặng Bằng khen cho nhiều tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích giúp đưa nhiều dự án trọng điểm được khánh thành đúng thời hạn