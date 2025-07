6 tháng đầu năm, Vingroup đạt doanh thu hơn 130.000 tỷ đồng

(VTC News) -

Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2025 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong nửa đầu năm 2025 đạt 130.366 tỷ đồng, gấp đôi doanh thu nửa đầu năm 2024, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.509 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt 964.439 tỷ đồng, tăng 15% so với 31/12/2024. Kết quả này ghi nhận sự thay đổi tích cực từ các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Với trụ cột công nghệ - công nghiệp, VinFast tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, với việc bàn giao 72.167 ô tô điện ra thị trường toàn cầu, tăng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Tại thị trường trong nước, VinFast duy trì vị thế dẫn đầu thị trường ô tô với 67.569 xe được bàn giao trong 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, ba mẫu xe VF 3, VF 5 và VF 6 tiếp tục đứng đầu danh sách các mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam. Ở mảng xe máy điện, VinFast lập kỷ lục mới với 114.484 xe được bàn giao, tăng 5,5 lần so với cùng kỳ, phản ánh sự chuyển dịch mạnh mẽ của người tiêu dùng trong nước sang phương tiện xanh.

Tại thị trường quốc tế, VinFast đẩy mạnh mở rộng hệ sinh thái tại châu Á với nhiều thỏa thuận hợp tác đại lý và trung tâm dịch vụ mới tại Ấn Độ, Indonesia và Philippines - những thị trường có dư địa tăng trưởng xe điện. Hai nhà máy sản xuất ô tô tại Ấn Độ và Indonesia cũng sẽ sớm được đưa vào hoạt động nhằm phục vụ hai thị trường trọng điểm này. Với 394 showroom trên toàn cầu, VinFast khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng điện hóa phương tiện di chuyển tại khu vực.

Ở khối thương mại dịch vụ, nửa đầu 2025, Vingroup ghi nhận tổng doanh thu từ bán bất động sản đạt 70,5 nghìn tỷ đồng, tăng gần gấp ba so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Vinhomes tiếp tục dẫn dắt đà phục hồi của thị trường bất động sản, với doanh số bán hàng đạt 67,5 nghìn tỷ đồng và doanh số chưa ghi nhận đạt 138,2 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối quý II/2025.

Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, với đà phục hồi mạnh mẽ của ngành, Vinpearl ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Tổng doanh thu vận hành của Vinpearl đạt 7,9 nghìn tỷ đồng, trong đó doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống (bao gồm cả các cơ sở do Vinpearl trực tiếp sở hữu và các cơ sở do Vinpearl quản lý) đạt khoảng 5,1 nghìn tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước và doanh thu từ VinWonders (bao gồm các cơ sở được VinWonders quản lý) đạt mức 2,4 nghìn tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý II/2025, Vinpearl niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã VPL, mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho thương hiệu Vinpearl và hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng của tập đoàn.

Trong 6 tháng cuối năm 2025, trong bối cảnh các chính sách điều hành vĩ mô nhằm thúc đẩy vai trò của nền kinh tế tư nhân, Vingroup xác định đây là thời điểm chiến lược để bứt phá. Vingroup sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, tiên phong trong các ngành nghề trọng điểm.

