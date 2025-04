Tăng cường phòng chống bạo lực trẻ em trong các cơ sở mầm non

Trước tình trạng xảy ra liên tiếp các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em tại một số cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước, ngày 23/4, Ủy ban Quốc gia về Trẻ em có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và truyền thông nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ em trong môi trường giáo dục.

Công văn do Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em ký ban hành.

Giáo viên Trường Mầm non Công ty may Đáp Cầu (tỉnh Bắc Ninh) dùng chân xốc ngược trẻ, kéo trẻ vào góc khuất của camera, dùng tay tát liên tiếp vào mặt trẻ.

Theo thống kê gần đây, nhiều vụ việc nghiêm trọng đã được phát hiện tại các cơ sở mầm non tư thục và độc lập như: một cơ sở mầm non ở thôn Phước Chánh (tỉnh Quảng Nam), nhóm lớp mầm non tại huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre), và trường mầm non thuộc Công ty cổ phần may Đáp Cầu (thành phố Bắc Ninh).

Trước thực trạng trên, Ủy ban Quốc gia về Trẻ em đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các địa phương rà soát, thanh tra các cơ sở mầm non, đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập; xử lý nghiêm các vi phạm nhằm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện với trẻ em.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng chống xâm hại cho giáo viên và nhân viên trong các cơ sở mầm non cũng cần được đẩy mạnh. Việc hướng dẫn kịp thời cách nhận diện, xử lý các tình huống bạo lực, xâm hại là yếu tố then chốt giúp phòng ngừa và bảo vệ trẻ em hiệu quả.

Ủy ban Quốc gia về Trẻ em kêu gọi sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành để đảm bảo quyền được sống an toàn và phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam.