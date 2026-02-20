Tân Sơn Nhất khai thác 1.037 chuyến bay, ga Sài Gòn kín khách mùng 4 Tết

(VTC News) -

Sau kỳ nghỉ Tết, người dân từ các tỉnh thành đang quay lại TP.HCM để chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu năm. Hôm nay, mùng 4 Tết (20/2), sân bay Tân Sơn Nhất bước vào đợt cao điểm đón khách quay lại thành phố.

Theo phương án của Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, trong ngày hôm nay, sân bay dự kiến khai thác 1.037 chuyến bay, khoảng 170.798 hành khách, mức sản lượng rất cao trong giai đoạn cao điểm Tết năm nay.

Tân Sơn Nhất vào cao điểm khách quay lại TP.HCM, dự kiến đón 1.037 chuyến bay trong ngày mùng 4 Tết.

Trong số này có 518 chuyến bay đi và 519 chuyến bay đến. Các chuyến bay quốc nội chiếm phần lớn, với 358 chuyến đi và 360 chuyến đến; các chuyến bay quốc tế là 160 chuyến đi và 159 chuyến đến.

Lượng khách đến TP.HCM chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 99.895 người, trong đó khách nội địa 70.714 người và khách quốc tế 29.181 người. Lượng khách đi dự kiến 70.903 người, gồm 40.982 khách nội địa và 29.921 khách quốc tế.

Cũng theo Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, các chuyến bay đi và đến tại nhà ga T1 tương đương nhau, với 129 chuyến nội địa đi, khoảng 16.238 hành khách và 130 chuyến đến với 28.493 hành khách.

Sáng sơm 20/2, nhiều người đã kết thúc kỳ nghỉ Tết dài và quay lại TP.HCM chuẩn bị làm việc, học tập.

Nhà ga T3 hôm nay khai thác 229 chuyến đi với 24.744 hành khách và 230 chuyến đến, với 42.221 hành khách. Nhà ga T2 phục vụ các chuyến bay quốc tế với 159 chuyến đi khoảng 29.921 hành khách và 159 chuyến đến với 29.181 hành khách.

Ngoài các chuyến bay chở khách, trong ngày mùng 4 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất còn khai thác 69 chuyến bay ferry (bay trống), 2 chuyến bay chở hàng và 4 chuyến bay charter (thuê trọn gói hoặc một phần).

Đây là mức khai thác cao nhất kể từ sau giao thừa, cho thấy cao điểm đi lại sau Tết bắt đầu nóng lên từ hôm nay, khi nhiều người quay lại Thành phố chuẩn bị làm việc và học tập.

Trong khi đường hàng không tấp nập thì đường sắt cũng vào cao điểm tăng cường đưa khách quay lại TP.HCM.

Ga Sài Gòn đông đúc khách quay lại TP.HCM sáng mùng 4 Tết.

Tại Ga Sài Gòn, ghi nhận từ 4h sáng, khu vực trước sảnh nhà ga đã tấp nập khách xuống tàu chờ đón xe công nghệ, taxi về nhà.

Gia đình chị Ngọc Thanh vừa từ Quế Sơn (Đà Nẵng) quay lại TP.HCM lúc 5h sáng nay, cho biết phải chờ gần 1 tiếng đồng hồ với vài lần hủy chuyến mới đặt thành công xe công nghệ mức giá hơn 500.000 đồng từ ga Sài Gòn về chợ Thủ Đức, trong khi bình thường đoạn đường này chị đi chỉ dưới 300.000 đồng.

Các tài xế xe công nghệ cho biết nhu cầu khách đi xe rất lớn, nhất là khu vực sân bay, bến xe miền Tây, bến xe Miền Đông cũ, ga Sài Gòn. Giá cước cũng tăng cao nhưng năm nay, khá nhiều tài xế về quê ăn Tết sớm nên các tài xế chạy hết công suất vẫn không đáp ứng nhu cầu khách.

Đông đúc khách chờ các taxi, xe công nghệ ở khu vực ga Sài Gòn.

Theo dự báo, trong vài ngày tới, lượng người về TP.HCM tiếp tục tăng, nhất là 2 ngày mùng 5 và mùng 6 Tết, trước khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, người lao động quay lại làm việc, học sinh đến trường. Các đơn vị vận tải hàng không và đường sắt đã tăng cường phương án điều hành, bố trí nhân lực nhằm bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP Vận tải Đường sắt, cho biết nhu cầu đi lại trong dịp Tết 2026 tập trung chủ yếu trên tuyến Hà Nội - TP.HCM và ngược lại khi khách quay lại Thành phố.

Cao điểm phục vụ Tết từ 16 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng (tức 3/2 đến 8/3/2026), ngành đường sắt tổ chức 22 đôi tàu/ngày đêm, trong đó 17 đôi tàu đi - đến ga Sài Gòn, với tổng cộng 921 chuyến, cung ứng khoảng 394.000 chỗ.

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt đã yêu cầu các đơn vị quản lý phải tăng cường tối đa nhân lực để điều tiết giao thông, nhất là quanh khu vực các tuyến đường huyết mạch gần Ga Sài Gòn như Trần Văn Đang và Nguyễn Thông.

Còn đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết cao điểm sau Tết Bính Ngọ dự kiến các ngày mùng 4-7 tháng Giêng, với khoảng 1.020 chuyến/ngày.

Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất đã xây dựng phương án điều hành chi tiết, phối hợp chặt chẽ với các hãng hàng không, lực lượng an ninh, hải quan và đơn vị phục vụ mặt đất. Mục tiêu là bảo đảm hoạt động bay an toàn, hạn chế ùn ứ cục bộ trong giờ cao điểm.