Ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết, bến xe ở TP.HCM chật kín người về quê

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News từ sáng đến chiều 13/2 (26 tháng Chạp), dòng người từ khắp nơi đổ dồn về Bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TP.HCM) để về quê đón Tết. Khu vực nhà chờ, quầy bán vé, lối đi nội khu khi hành khách chen kín, hành lý xếp thành hàng dài.
Theo ghi nhận khoảng 15h, phía trước quầy vé, dòng người nối đuôi nhau chờ mua vé trực tiếp dù nhiều người đã chủ động đặt vé online từ trước. Hành khách chủ yếu về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long như Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, TP Cần Thơ…
Anh Hoàng Văn Tình (quê Đồng Tháp) cho biết đã đặt vé online trước một tuần, nhưng vẫn tranh thủ ra bến sớm hơn giờ khởi hành khoảng một tiếng để tránh trễ chuyến. "Chờ đợt một tiếng cũng không sao, sau một năm làm việc, ai cũng mong đến ngày này để được lên xe về quê đón Tết cùng gia đình", anh Tình nói.
Cũng như anh Tình, nhiều hành khách tranh thủ tới sớm, ngồi chờ giờ xe chạy.
Tại khu vực quầy vé của hãng Phương Trang, hành khách đứng chật kín. Anh Trần Tuấn Khải (quê Cần Thơ) cho hay 26 tháng Chạp là ngày làm việc cuối cùng của năm nên anh xin công ty về sớm hơn giờ tan ca để kịp chuyến xe về quê sum họp gia đình.
Giữa dòng người hối hả rời thành phố trong ngày làm việc cuối cùng của năm, các tài xế xe công nghệ cũng bước vào guồng quay tất bật. Anh Lê Minh Hoàng, tài xế chạy xe công nghệ hơn 3 năm, cho biết từ sáng sớm đến chiều 26 tháng Chạp, điện thoại liên tục báo cuốc xe, chủ yếu đưa khách ra Bến xe Miền Tây.
Anh Hoàng chia sẻ, những ngày cận Tết, đặc biệt là ngày 26 tháng Chạp, nhu cầu di chuyển tăng đột biến. Nhiều gia đình mang theo lỉnh kỉnh hành lý, quà Tết, có người còn tranh thủ gọi xe sớm hơn giờ khởi hành cả tiếng để tránh trễ chuyến. “Cứ vừa trả khách xong là nhận ngay cuốc mới, chạy liên tục gần như không kịp nghỉ. Đường về chiều bắt đầu đông, nhưng thấy ai cũng háo hức về quê nên mình cũng vui lây”, anh nói.
Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, đặc thù của đơn vị là lượng khách tập trung đông vào các ngày cao điểm cuối năm, đặc biệt từ 26 đến 28 tháng Chạp (13 - 15/2). Lượng khách tăng mạnh khiến áp lực điều phối phương tiện, nhân sự phục vụ và đảm bảo an ninh trật tự gia tăng đáng kể.
Theo dự báo trước đó, trong 10 ngày trước Tết, ngày 26 tháng Chạp (13/2/2026) được xác định là cao điểm nhất, với khoảng 68.500 lượt hành khách, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngày 27 tháng Chạp (14/2), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết, dự kiến có khoảng 65.000 lượt khách qua bến, tăng gần 6,8% so với Tết Nguyên đán 2025.
Ở chiều ngược lại, sau Tết, cao điểm hành khách quay lại TP.HCM được dự báo rơi vào mùng 2 Tết (18/2) với gần 47.000 lượt khách và khoảng 1.700 chuyến xe. Tổng cộng trong 20 ngày phục vụ Tết, ước tính Bến xe Miền Tây sẽ đón khoảng 842.000 lượt hành khách, với hơn 37.000 chuyến xe xuất bến.
Không chỉ tại bến xe, ghi nhận tại cửa ngõ miền Tây trên quốc lộ 50, dòng xe máy nối đuôi nhau hướng về các tỉnh miền Tây. Càng về chiều, mật độ phương tiện càng dày đặc, nhiều đoạn di chuyển chậm do lượng người rời thành phố tăng đột biến trong ngày làm việc cuối cùng.
