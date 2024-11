Tấn công sâu lãnh thổ Nga tác động ra sao đến chiến sự ở Ukraine?

(VTC News) -

2 tháng trước khi rời nhiệm sở, Tổng thống Joe Biden bật đèn xanh cho Kiev sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

Theo Reuters, các nhà phân tích quân sự cho biết tác động trên chiến trường, nơi Ukraine đã ở thế yếu trong nhiều tháng, sẽ phụ thuộc vào những giới hạn còn lại mà Mỹ đặt ra. Động thái trên có thể củng cố chiến dịch tại Kursk, thì cũng đã quá muộn để thay đổi cục diện chung trên chiến trường.

"Quyết định được đưa ra muộn, và giống như các quyết định khác theo hướng này, có thể đã quá trễ để thay đổi đáng kể tiến trình của cuộc chiến", Michael Kofman, thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ở Washington cho biết.

Cũng không có cách nào để biết chính sách mới sẽ kéo dài bao lâu.

Về phần mình, Ukraine đã vận động hành lang cho sự thay đổi này trong nhiều tháng, với lý do rằng việc không thể tấn công các khu vực bên trong nước Nga, đặc biệt là các căn cứ không quân có máy bay chiến đấu tham gia không kích vào Ukraine, là một trở ngại lớn.

Ước tính khu vực được phủ trong tầm bắn của tên lửa ATACMS (vùng màu đỏ). (Đồ họa: Reuters)

Lực lượng Nga, trên đà tấn công trong hơn 1 năm nay, đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2022 ở miền đông Ukraine và tiếp tục gây sức ép ở đông bắc và đông nam. Moskva cho biết Kiev không thể bắn tên lửa vào các mục tiêu bên trong Nga nếu không có sự hỗ trợ trực tiếp từ các đồng minh NATO, gọi đây là một sự leo thang lớn.

Hôm 18/11, điện Kremlin cho biết việc mở đường cho Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga cũng có nghĩa là Mỹ đã trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Reuters đưa tin, các cuộc không kích đầu tiên của Ukraine có thể diễn ra trong những ngày tới và có khả năng sẽ được thực hiện bằng tên lửa ATACMS, có tầm bắn lên tới 306 km.

Một quan chức quốc phòng Trung Âu nói với Reuters rằng các cuộc không kích sẽ giúp Kiev có khả năng phòng không tốt hơn, nhưng sẽ không xoay chuyển cuộc xung đột theo hướng có lợi cho Ukraine. Vị quan chức này cho biết, Nga đã di chuyển nhiều khí tài không quân của mình ra khỏi tầm với của vũ khí phương Tây, kể cả khi tầm bắn đã vượt ra ngoài khu vực Kursk.

ATACMS đang khai hỏa từ hệ thống phóng M270.

Bộ trưởng Ngoại giao Litva Gabrielius Landsbergis cho biết ông "chưa mở sâm panh ngay bây giờ" vì không biết Ukraine có bao nhiêu tên lửa và liệu chúng có đủ để tác động đến chiến trường hay không. Quyết định cho phép các cuộc không kích tầm xa sau nhiều tháng vận động hành lang của Ukraine tuân theo một mô hình lặp lại trong suốt cuộc chiến. Trong đó chính quyền ông Biden luôn cố gắng cân bằng giữa việc ủng hộ Ukraine với lo ngại về sự leo thang.

Washington cũng từng mất nhiều tháng do dự trước khi chấp thuận cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa, xe tăng và máy bay. Một số nhà phân tích quân sự cho biết chính sự do dự đó đã giúp Moskva có thời gian phục hồi sau những tổn thất ban đầu và củng cố khả năng phòng thủ của các khu vực do họ kiểm soát, góp phần vào thất bại trong cuộc phản công lớn của Ukraine vào năm ngoái.

Nhà phân tích quân sự Serhii Kuzan cho biết có một loạt các mục tiêu ở Nga với khoảng cách lên tới 500 km từ Ukraine mà Kiev muốn tấn công, nhưng nhiều trong số đó vẫn nằm ngoài tầm bắn của ATACMS.