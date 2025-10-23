Khởi tố cha dượng dùng búa đánh vào đầu con gái riêng của vợ ở Hà Tĩnh

(VTC News) -

Ngày 23/10, theo tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam

Trước đó, tối 18/10, khi vợ đi vắng, Nam đã dùng tay, gậy gỗ và búa đinh đánh vào đầu bé H.T.N.L. (10 tuổi, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Cổ Đạm) vì cho rằng em nói dối. Sau khi gây án, Nam tự băng bó vết thương cho nạn nhân rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, khi Nam khóa cửa đi làm, cháu L. kêu cứu và được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh trong tình trạng đa chấn thương, phải khâu 7 mũi ở đầu.

Cháu H.T.N.L bị cha dượng bạo hành

Sau quá trình truy xét, lực lượng công an bắt giữ Nam khi đối tượng đang lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Tại cơ quan điều tra, Nam khai nhận do nóng giận, mất kiểm soát nên đã đánh cháu L. và bày tỏ hối hận về hành vi của mình.

Theo chính quyền xã Cổ Đạm, chị Bàn Thị B. (SN 1996, quê Sơn La) – mẹ cháu L. – kết hôn với Nam vào năm 2022. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị B. đang về quê ngoại chăm sóc bố bị ốm. Trước đó, vào năm ngoái, nhà trường từng phát hiện cháu L. bị thương tích và đã yêu cầu gia đình cam kết không tái phạm.

Hiện cháu H.T.N.L. sức khỏe ổn định và đang được người thân làm thủ tục xuất viện.