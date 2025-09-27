Khởi tố kẻ bạo hành con đẻ, ép con gọi điện ‘bảo mẹ gửi tiền về’

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.V.D. (SN 1987, trú tại thôn Thượng Điền, xã Vũ Thư) về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 3/2024 đến tháng 11/2024, do mâu thuẫn với vợ đang đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài, D. nhiều lần “trút giận” bằng cách đánh đập, hành hạ các con ruột của mình là cháu N.T.V.A. (SN 2015) và N.L.Đ. (SN 2020) tại thôn Thượng Điền, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên.

Thời điểm này, D. còn ngăn cấm không cho các con được đến trường.

N.V.D. tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Từ đơn trình báo, lời khai của bị hại, lời khai của D. tại cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với D. để làm rõ hành vi bạo hành con đẻ của mình.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn video clip, hình ảnh kèm thông tin tố cáo N.V.D. có hành vi bạo hành chính con đẻ của mình tại xã Vũ Thư.

Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền cùng với Công an xã Vũ Thư đã vào cuộc xác minh, xác định các cháu nhỏ hiện đang ở cùng ông bà nội và bác ruột, trong tình trạng sức khỏe bình thường, không có thương tích.

Những hình ảnh, video lan truyền là sự việc đã xảy ra từ năm 2024. Trong các đoạn video clip cho thấy cảnh ông bố liên tục bạo hành và “ép” con gái phải bảo mẹ "gửi tiền về" khiến người xem phẫn nộ.