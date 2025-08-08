Tạm giữ hình sự người đàn ông ngoại quốc say xỉn đấm vào miệng CSGT

(VTC News) -

Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ hình sự Khafizov Artur (19 tuổi, quốc tịch Nga, lưu trú tại một khách sạn ở phường Nam Nha Trang) để xử lý vụ việc "chống người thi hành công vụ".

Khafizov Artur là kẻ đã đấm vào mặt Trung tá CSGT Ngô Tùng Giang khi cán bộ này đang làm nhiệm vụ.

Thời điểm cán bộ CSGT địa bàn Nha Trang đang hòa giải cho các bên liên quan - Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, sau khi sử dụng rượu, bia từ tối 6/8 đến gần sáng 7/8, Khafizov Artur đã lái xe máy 79C1-221.xx chở theo một phụ nữ (chưa rõ lai lịch) chạy trên đường Trần Phú (phường Nha Trang).

Đến 6h10 ngày 7/8, tại ngã ba Tuệ Tĩnh - Trần Phú, Khafizov Artur tông vào xe máy của bà V.T.Đ.T. (53 tuổi, trú phường Nam Nha Trang) khiến bà T. ngã xuống đường.

Sau khi xảy ra sự việc, người phụ nữ đi cùng Khafizov Artur rời khỏi hiện trường, còn người đàn ông quốc tịch Nga này bị một số người dân giữ lại, trình báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, Trung tá Ngô Tùng Giang - cán bộ Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Nha Trang đến giải quyết vụ việc. Trong quá trình hòa giải, thương lượng giữa hai bên, Khafizov Artur đi vòng từ phía sau dùng tay đấm vào vùng miệng của Trung tá Giang, gây thương tích.

Qua kiểm tra, Khafizov Artur có nồng độ cồn trong người. Sau khi đấm cán bộ CSGT, người đàn ông quốc tịch Nga bị cảnh sát giao thông và công an địa phương khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Nha Trang, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã cho Trung tá Giang nghỉ phép vài ngày để ổn định sức khỏe, tinh thần.

Đang làm nhiệm vụ, cán bộ CSGT bị người đàn ông ngoại quốc đấm chảy máu

Du khách đánh CSGT: Việt Nam hiếu khách nhưng không chào đón người vô văn hóa

Chạy xe không đội mũ bảo hiểm, 'ma men' đánh CSGT ở Quảng Nam