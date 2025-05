Tạm giữ giám đốc doanh nghiệp sản xuất, buôn bán phân bón giả ở Đồng Nai

(VTC News) -

Ngày 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự nhóm người gồm Mai Xuân Tưởng (33 tuổi), Mai Văn Đức (31 tuổi, em trai của Tưởng, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình) và Quảng Tấn Hưng (32 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đọc lệnh bắt Mai Xuân Tưởng. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Này 26/5, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu An Phúc Khang (Công ty An Phúc Khang, trụ sở tại phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), có chi nhánh đặt tại ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai – do Mai Xuân Tưởng làm Giám đốc – có dấu hiệu sản xuất hàng giả nên kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các công nhân đang thực hiện việc sang chiết, đóng gói sản phẩm phân bón hữu cơ dạng viên nén có nguồn gốc Hàn Quốc sang các bao bì khác.

Các bao bì này ghi nhãn hiệu “Organic fertilizer – 100% organic materials; 25kg; Made in Belgium” và dán nhãn phụ tiếng Việt mang tên “Phân bón hữu cơ Organic Kimangi Nine”.

Cơ quan điều tra bắt quả tang nhóm người đang sản xuất phân bón giả.

Toàn bộ số phân bón trên đang được sắp xếp, tập kết chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 6 loại phân bón thành phẩm khác được sản xuất theo thủ đoạn tương tự, đang chờ bán ra thị trường.

Làm việc với cơ quan điều tra, Giám đốc Mai Xuân Tưởng khai nhận đã chỉ đạo Quảng Tấn Hưng (kế toán công ty) tổng hợp số liệu phân bón cần làm giả, đồng thời phân công Mai Văn Đức trực tiếp điều hành việc sang chiết, đóng gói sản phẩm giả để đưa đi tiêu thụ.

Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ gần 62 tấn phân bón đã hoàn thiện, 11.500 bao phân trên bao bì in chữ Hàn Quốc màu xanh và vàng chứa khoảng 230 tấn phân nguyên liệu.

Ngoài ra, tang vật thu giữ gồm 260.000 vỏ bao bì, 3 máy ép nhiệt, 3 cân điện tử, 1 xe nâng, 2 máy bơm hơi, 1 băng chuyền, 1 bồn tịnh (phễu rót nguyên liệu) cùng nhiều thiết bị, vật tư có liên quan khác phục vụ hoạt động sản xuất hàng giả.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.