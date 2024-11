Buôn bán phân bón giả, một cửa hàng ở Đồng Tháp bị xử phạt hơn 60 triệu đồng

(VTC News) -

Đội QLTT số 2 Cục QLTT tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Tháp và các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất một hộ kinh doanh phân bón ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp phát hiện số lượng lớn phân bón giả.

Cán bộ QLTT kiểm tra cửa hàng kinh doanh phân bón

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh do ông L.V.L làm chủ đang kinh doanh phân bón giả. với số lượng có 40 bao phân bón vi lượng CNHS MN 03 (do Công ty TNHH phân bón HĐCL, địa chỉ: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An sản xuất). Tổng trị giá lô hàng hơn 23 triệu đồng.

Số lượng lớn phân bón giả bị phát hiện

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh L.V.L về hành vi buôn bán phân bón giả. Tổng số tiền xử phạt hơn 60 triệu đồng. Ngoài ra, tước giấy phép chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 2 tháng.