Tài xế ô tô không vượt đèn đỏ để nhường đường xe cấp cứu: Thông tin mới nhất

Liên quan đến clip về ô tô Fortuner không vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cấp cứu đi phía sau trên đường 3/2 (TP Vinh), lãnh đạo Phòng CSGT Công an Nghệ An đã có thông tin ban đầu.

Lãnh đạo phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An khẳng định tài xế ô tô Fortuner sẽ không bị xử phạt trong trường hợp vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cấp cứu (xe ưu tiên) đi phía sau. Trường hợp trên, có thể do tài xế ô tô Fortuner chưa hiểu rõ luật nên không dám vượt đèn đỏ để nhường đường.

Video: Ô tô con không chịu vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe cấp cứu đi phía sau

Lãnh đạo phòng CSGT Công an thông tin thêm, theo nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính, trong tình huống cấp thiết, nếu phương tiện di chuyển đúng làn, đúng phần đường và vì lý do chính đáng, sẽ không bị xử phạt. Điều này có nghĩa là trong trường hợp dừng đèn đỏ nhưng phía sau có xe cứu thương hoặc xe ưu tiên khác, các phương tiện phía trước có thể vượt đèn đỏ để nhường đường mà không bị xử phạt.

Bên cạnh đó, đối với các trường hợp xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát, Công an tỉnh Nghệ An không thực hiện thông báo xử phạt ngay mà sẽ tiến hành xác minh, phân loại đây có phải trường hợp thực sự vi phạm hay không để đảm bảo xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm.

Trước đó, Báo điện tử VTC News đưa tin, ngày 10/2, trên mạng xã hội ở Nghệ An xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh xe cấp cứu phát tín hiệu còi ưu tiên xin nhường đường nhưng ô tô Fortuner phía trước nhất quyết không vượt đèn đỏ khiến dư luận bình luận trái chiều.

Đoạn clip được ghi ở khu vực ngã tư đường 3/2 và đường Trương Văn Lĩnh, TP Vinh (Nghệ An).