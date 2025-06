Tài xế lái xe bán tải xuống biển Tuy Hòa: 'Tôi biết sai rồi, xin lỗi mọi người'

(VTC News) -

Tài xế Phạm Ngọc Cường gửi lời xin lỗi đến người dân về hành động 'chơi ngông' của mình.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Cường (SN 1981, trú xã An Chấn, huyện Tuy An) về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Khoản 01, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Tại Công an, tài xế Phạm Ngọc Cường nhận thức rõ hành vi của mình là bộc phát, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng và môi trường, hoạt động du lịch tại địa phương.

"Tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân, du khách và các cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng. Tôi cam kết không tái phạm, sẵn sàng chấp hành mọi biện pháp xử lý của cơ quan chức năng. Tôi mong được mọi người tha thứ" - tài xế Cường nói.

Chiếc xe lún nước của Phạm Ngọc Cường.

Trước đó, vào lúc 13h30 ngày 31/5 (Tết Đoan Ngọ), Phạm Ngọc Cường lái xe ô tô bán tải BKS 78A-176.48 chở theo con trai từ bãi biển thôn Long Thủy, xã An Phú đến khu vực bãi biển phường 7, TP Tuy Hòa thì xe bị ngập nước và lún trong cát biển, không thể tiếp tục di chuyển nên phải gọi lực lượng hỗ trợ kéo lên.

Sau khi được “giải cứu”, đến 17h cùng ngày, Cường tiếp tục điều khiển xe lưu hành dọc bờ biển theo hướng ngược lại, bóp còi liên tục làm náo loạn, ảnh hưởng đến người dân và du khách đang tắm biển, dễ gây tai nạn cho các cháu nhỏ đang vui chơi khiến nhiều người dân bức xúc.