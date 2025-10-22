Tài xế chở ông bố nghèo 20km miễn phí: 'Nhận tin cháu bé khỏe lại, tôi vui quá'

(VTC News) -

Video: Thương người cha nghèo đưa con đi viện, tài xế taxi chở miễn phí 20km

Sau một ngày câu chuyện tài xế taxi chở miễn phí ông bố nghèo đưa con đi viện lan tỏa rên mạng xã hội, sáng 22/10, anh Lê Văn Thành (tài xế taxi) chia sẻ thông tin mới nhất về tình hình của cháu bé.

Theo anh, tối 21/10, gia đình cháu bé đã chủ động liên hệ để gửi lời cảm ơn và cho biết cháu hiện đã hồi phục, sức khỏe ổn định.

Anh Thành cho hay, sự hiểu lầm trước đó xuất phát từ việc bác sĩ gọi điện yêu cầu người cha quay lại bệnh viện đón con, nhưng người này đã hiểu nhầm rằng cháu không qua khỏi nên vội đến nhận về lo hậu sự.

“Nghe được thông tin này, tôi thấy mừng quá, buổi sáng đi làm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Vậy là cháu bé đã khỏe mạnh. Gia đình cháu cũng gọi điện cảm ơn rất nhiều. Nếu có cơ hội đến Lào Cai, nhất định tôi sẽ tới thăm cháu”, tài xế taxi phấn khởi nói.

Chuyến xe anh Thành chở người bố quay trở lại Bệnh viện Bạch Mai vào sáng 18/10.

Trước đó, câu chuyện về hành động tử tế của tài xế taxi Lê Văn Thành khiến cộng đồng mạng xúc động.

Ngày 18/10, anh Thành nhận một cuốc xe qua ứng dụng, chở khách từ khu vực bến xe buýt Khu công nghiệp Bắc Thăng Long đến Bệnh viện Bạch Mai (khoảng 20 km). Người bố bước lên xe trong tâm trạng hoảng loạn, vừa đi vừa ôm mặt khóc nức nở.

Qua trò chuyện, anh Thành được biết người đàn ông quê ở Lào Cai đang trong hoàn cảnh khó khăn: vợ vừa sinh non, con đang phải điều trị tại bệnh viện ở Hà Nội, còn vợ anh nằm viện ở quê.

Người cha này đang trên đường trở về quê vay mượn thêm tiền, thì nhận được điện thoại yêu cầu quay lại bệnh viện gấp. Trong cơn hoảng loạn, anh nghĩ rằng con mình có thể đã không qua khỏi nên vội vã tìm xe để quay lại.

Thương cảm trước tình cảnh éo le của vị khách, anh Thành quyết định chở miễn phí. Khi đến cổng bệnh viện, người đàn ông cố dúi tờ 200.000 đồng vào tay anh như một lời cảm ơn, nhưng anh Thành kiên quyết từ chối, gửi lại để gia đình dành tiền lo cho cháu bé.

Trả lời PV Báo Điện Tử VTC News, đại diện phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Bạch Mai thông tin, ngày 18/10, sau ba ngày cháu bé nằm điều trị tại Khoa Nhi, tình trạng sức khỏe của cháu đã ổn định nên bệnh viện gọi điện cho bố cháu để đón về. Tuy nhiên, người bố đã quá lo lắng nên hiểu lầm là con đã qua đời.

“Sau khi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, phía bệnh viện có gọi điện xác minh lại với gia đình. Tuy nhiên, chúng tôi không liên hệ được với bố cháu bé mà gọi được cho bà ngoại cháu và được biết hiện nay cháu đang được chăm sóc tại nhà bà ngoại, sức khỏe đã ổn định”, phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Bạch Mai thông tin.