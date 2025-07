Tài xế 2 xe buýt giành khách, rượt đuổi ép xe lên vỉa hè Quốc lộ 1

Ngày 12/7, đại diện Công ty cổ phần bến xe khách Long An (Tây Ninh) cho biết đang phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh rà soát, xác minh vụ việc 2 xe buýt tuyến Chợ Lớn – Thanh Vĩnh Đông và xe buýt tuyến Long An - Chợ Lớn rượt đuổi, ép nhau trên tuyến quốc lộ 1, lao lên lề khiến hành khách trên xe bị một phen hoảng loạn, bức xúc về hành vi coi thường pháp luật và trật tự an toàn giao thông.

Hai xe buýt được cho là tranh giành khách ép nhau lao lên vỉa hè.

Trước đó, một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh 2 xe buýt rượt đuổi nhau trên quốc lộ 1 (đoạn giáp ranh giữa TP.HCM và Tây Ninh) khiến nhiều phương tiện lưu thông trên đường phải né tránh vì sợ TNGT xảy ra.

Theo đó, chiếc xe buýt BKS 62G-00531 chạy tuyến Chợ Lớn-Thanh Vĩnh Đông và xe buýt BKS 51B- 26984 chạy tuyến Long An - Chợ Lớn đang di chuyển trên quốc lộ, đến đoạn trên thì cùng nhau kèn cựa, vượt ẩu để tấp vào lề đón khách. Hai xe buýt không nhường nhau mà so kè, ép nhau khiến cả 2 xe đều leo lên vỉa hè.

Một trong 2 xe buýt bị hư hỏng.

Nhiều hành khách trên 2 xe buýt hoảng hốt rời xe sau khi 2 phương tiện này dừng lại. Chưa hết, sau khi ép nhau vào lề, tài xế 2 xe còn lớn tiếng chửi bới nhau gây náo loạn cả một tuyến đường.

Theo đại diện Công ty cổ phần bến xe khách Long An, hành vi của 2 tài xế trong lúc di chuyển phương tiện đón trả khách như trên vi phạm Luật An toàn giao thông, phía Công ty đang phối hợp với Công an lấy lời khai các tài xế để làm rõ, xử lý.