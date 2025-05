Phạt tài xế xe buýt mở cửa xe bất cẩn còn lớn tiếng đe dọa người đi đường

(VTC News) -

Tài xế xe buýt đẩy mạnh cửa đập vào cặp vợ chồng đi xe máy chở theo con nhỏ đi trên phố ở Nghệ An. (Nguồn: TPO)

Liên quan vụ tài xế xe buýt đẩy cửa đập vào cặp vợ chồng đi xe máy trên phố gây bức xúc, tổ CSGT địa bàn TP Vinh (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Đ.M.L. (thuộc hãng xe buýt Đ.B) về hành vi mở cửa xe không đảm bảo an toàn. Với hành vi vi phạm này, tài xế L. bị xử phạt 5 triệu đồng và bị tạm giữ giấy phép lái xe.

Cán bộ Phòng CSGT Nghệ An đang làm việc với tài xế Đ.M.L. (Ảnh: FB Lam Giang)

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip dài 15 giây ghi lại cảnh một cặp vợ chồng đi xe máy mang biển số 37H1-399.85 chở theo con nhỏ dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư chợ Vinh, giao giữa đường Quang Trung với đường Trần Phú (TP Vinh, Nghệ An). Cạnh bên xe máy là chiếc xe buýt sơn màu vàng, đỏ.

Đoạn clip thể hiện, nam tài xế xe buýt bất ngờ đẩy mạnh cửa và đập trúng vào lưng người chồng đi xe máy. Tài xế xe buýt sau đó còn tiếp tục đẩy cửa thêm 1 lần và buông lời đe dọa đối với cặp vợ chồng đi xe máy.

Trước đó, tài xế Đ.M.L đẩy mạnh cửa xe buýt đập trúng vào 2 người đi xe máy khiến dư luận bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Vụ việc được người đi đường phía sau dùng điện thoại quay lại rồi đăng lên mạng xã hội. Khi xem đoạn clip, rất nhiều người bức xúc cho rằng, hành động của nam tài xế xe buýt là không thể chấp nhận. Nhiều người cũng đề nghị cơ quan công an sớm vào cuộc xử lý nghiêm đối với nam tài xế trên.

Bên cạnh đó, một số người bày tỏ ý kiến có thể do nam tài xế xe buýt lo sợ xảy ra tai nạn khi thấy xe máy dừng quá sát với ô tô nên có hành động trên. Tuy nhiên, hành động của nam tài xế đẩy cửa đập vào người đi xe máy là rất nguy hiểm.