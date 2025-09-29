Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng vượt 16 tỷ USD, cao kỷ lục

(VTC News) -

Kết thúc phiên giao dịch chứng khoán 29/9, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup ở mức 172.800 đồng/cổ phiếu, tăng 5,37% so với giá tham chiếu đầu ngày. Đây cũng là mức giá cao nhất trong lịch sử của cổ phiếu Vingroup.

Nhờ đà tăng của cổ phiếu VIC, giá trị tài sản ròng của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup tăng lên mức 16,5 tỷ USD (theo cập nhật thời gian thực chiều 29/9 trên Forbes). Như vậy, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 703 triệu USD chỉ trong 24 giờ qua. Với giá trị tài sản này, ông Phạm Nhật Vượng hiện đứng thứ 148 trong danh sách tỷ phú thế giới, tăng đáng kể so với thứ hạng 170 hồi đầu tháng 9.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt 16,5 tỷ USD. (Ảnh: Forbes)

Khối tài sản của tỷ phú giàu nhất Việt Nam hiện còn lớn hơn cả Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, hay tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - Chủ tịch TCC Group, Fraser and Neave (F&N), nhà sáng lập Thai Beverage.

Trong nước, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam. Đáng chú ý, khoảng cách giữa tài sản của Chủ tịch Vingroup và các tỷ phú USD Việt Nam khác ngày một nới rộng.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet hiện sở hữu 3,4 tỷ USD, xếp thứ 1.176 thế giới.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Hòa Phát nắm giữ khối tài sản ròng 2,9 tỷ USD, đứng vị trí 1.384 thế giới. Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh sở hữu 2,6 tỷ USD, xếp thứ 1.529 thế giới.

Trong khi đó, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang sở hữu khối tài sản 1,2 tỷ USD, ở vị trí 2.857 thế giới.

Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng đồng thời là Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, cũng ghi nhận khối tài sản tăng mạnh. Với hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, bà Phạm Thu Hương hiện sở hữu khoảng 29.481 tỷ đồng, tương đương hơn 1,1 tỷ USD.

Hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương là cặp vợ chồng doanh nhân duy nhất tại Việt Nam cùng sở hữu khối tài sản tỷ USD.