Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây: Hộp đen 2 xe có gì?

Liên quan vụ tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khiến phụ xe tử vong tại chỗ, ngày 21/11 các cơ quan chức năng không tìm thấy dữ liệu của hộp đen xe khách tại thời điểm xảy ra tai nạn.

Cụ thể, dữ liệu hộp đen của xe khách mang biển số 50H-230.74 ghi nhận lần cuối lúc 17h52 tại khu vực Đèo Cả, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, tốc độ được ghi nhận là 68km/h.

Như vậy, từ thời điểm trên cho đến khi xảy ra tai nạn ở cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn thuộc xã Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận lúc 23h29 thì dữ liệu hộp đen xe khách không còn, bị mất kết nối.

Trong khi đó, dữ liệu hộp đen của xe đầu kéo biển số 60C-344.62 vẫn hoạt động cho đến thời điểm xảy ra tai nạn lúc 23h28 là 73km/h.

Cũng theo dữ liệu hộp đen, ngoại trừ tốc độ lần cuối ghi nhận là 73km/h thì trước đó xe đầu kéo phần lớn chạy dưới 60km/h trên cao tốc. Cụ thể, trước thời điểm ghi nhận lần cuối chưa đầy 1 phút là 52km/h.

Theo quy định, tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Bộ GTVT quy định các phương tiện tham gia giao thông được chạy với tốc độ tối đa 120 km/giờ, tốc độ tối thiểu 60 km/giờ.

Theo tài xế Nguyễn Văn Phương (chạy xe khách tuyến Phú Yên - TP.HCM) cho biết, đối với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, những đoạn có độ dốc cao như km30, km77 thường có xe tải nặng, xe container chạy kiểu "rùa bò". Nhiều xe không chạy đảm bảo tốc độ tối thiểu, các xe phía sau chạy tới phải thắng nhanh và bám đuôi, dễ dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Tài xế Phương cũng góp ý cho các xe tải nặng, xe container khi chạy trên cao tốc này phải trang bị thêm nhiều hệ thống đèn báo hiệu ở phía sau đuôi để xe cùng chiều dễ quan sát hơn.

Cùng với đó, đơn vị điều hành dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết, tình trạng mất trộm thiết bị điện ở các nút giao qua hai tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận đến nay vẫn chưa dứt điểm nên hệ thống chiếu sáng chưa đảm bảo cho cánh tài xế.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 0h sáng cùng ngày tại Km6 + 500 Cao Tốc Phan Thiết - Dầu Giây (hướng Bình Thuận đi TP.HCM) qua địa phận xã Hàm Cường, Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Thời điểm này, ô tô khách biển số 50H-230.74, do ông Hồ Duy Thoảng (SN 1984, trú tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên) lái tông vào đuôi ô tô đầu kéo biển số 60C-344.62 kéo theo sơ mi rơ moóc bồn biển số 60R-027.05 do ông Phạm Đăng Trường (SN 1982, trú xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) lái cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến phụ lái ô tô khách là anh N.V.T. (SN 1984, trú tại xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên) tử vong tại chỗ, 11 hành khách bị thương.