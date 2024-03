Tai nạn giao thông: Đáng sợ, thảm khốc luôn là do lấn làn

(VTC News) -

Hãi hùng cảnh ô tô thi nhau lấn làn, vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chưa cần khảo sát cả quãng thời gian dài, chỉ cần theo dõi tin tức giao thông đầu năm 2024 là đủ để kinh hãi về hậu quả của nạn lấn làn trên các cung đường Việt Nam. Bao nhiêu vụ va chạm, trong đó có nhiều tai nạn thảm khốc, xảy ra vì tài xế tranh cướp phần đường không dành cho mình chỉ để nhanh hơn vài phút, vài giây.

Thảm họa giao thông do lấn làn gần nhất xảy ra cách đây chưa đến 4 ngày. Đêm 10/3, trên Quốc lộ 10B đoạn đi qua địa phận thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, Thanh Hoá, một chiếc xe bồn va chạm với xe máy chở 2 người đàn ông đi ngược chiều, khiến 2 người này tử vong. Công an xác định người điều khiển xe máy đã đi lấn làn.

Trước đó chỉ một ngày, trên quốc lộ 6B đoạn qua xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, một nữ sinh lớp 12 đi xe máy bị chiếc ô tô chạy sai làn đường tông phải. Chiếc xe máy nằm gọn dưới gầm ô tô, còn thiếu nữ chấm dứt cuộc đời ở tuổi 18.

Trước đó 1 tháng, ngày 7/2, tại xã Chư Kpô, huyện Krông Búk, Gia Lai, xe khách do tài xế Bùi Văn Giàu điều khiển chạy lấn làn, tông vào chiếc xe máy ngược chiều. Người đàn ông lái xe máy chết lặng khi chứng kiến cái chết của đứa con gái 3 tuổi, còn vợ bị thương nặng đến bất tỉnh. Bi kịch xảy ra khi gia đình nhỏ này đang đưa nhau về quê ăn Tết.

Vào lúc hoàng hôn ngày 18/1, trên đường song hành Xa lộ Hà Nội (TP Thủ Đức, TP.HCM), chiếc mô tô phân khối lớn do thanh niên 26 tuổi cầm lái chạy lấn sang làn đường ngược chiều, tông vào xe máy do chàng trai 21 tuổi khác điều khiển. Cả hai người trẻ tuổi này đều thiệt mạng gần như ngay lập tức.

Ngoài ra, còn nhiều không kể xiết những vụ va chạm do ô tô, xe máy lấn làn nhưng thiệt hại chưa đến mức nghiêm trọng, được camera hành trình ghi lại và xuất hiên trên các diễn đàn mạng. Dù không có thương vong nhưng tình huống xảy ra trên đường cũng đủ khiến mọi người nhìn thấy phải dựng tóc gáy, thót tim.

Người dân chỉ biết về những tình huống rợn người này khi clip được chia sẻ, hay thông tin tai nạn được công bố trên mặt báo. Nhưng tần suất xuất hiện của chúng đủ làm nảy sinh một đòi hỏi bức thiết: Các cơ quan hữu trách cần lập tức khảo sát, tổng kết, thống kê để công bố với dư luận con số chính xác các vụ tai nạn giao thông do lấn làn trên cả nước và ở những địa bàn trọng điểm, đặc biệt là tỷ lệ tai nạn do vi phạm này, so với những nguyên nhân khác, để loại trừ nó với mức độ tập trung nguồn lực xứng đáng nhất.

Có lẽ, trong giai đoạn hiện nay, lấn làn mới là nguyên nhân gây tai nạn đáng sợ nhất.

Cả trong ngày thường lẫn ngày lễ, trên đường cao tốc hay quốc lộ, tỉnh lộ bình thường, chỉ cần di chuyển trong thời gian ngắn, camera hành trình trên các ô tô đều dễ dàng ghi lại cảnh lấn làn ngang nhiên, trắng trợn. Trong đó, nhiều pha tranh cướp khiến cả người từng kinh qua nhiều tình huống nguy hiểm cũng phải đứng tim.

Vi phạm này phổ biến như vậy, diễn ra một cách nghênh ngang không biết e dè như vậy, là do tài xế không sợ. Họ không sợ là vì cảm thấy nguy cơ bị trừng phạt thấp, ai đen đủi lắm mới bị. Để loại ý thức này tồn tại, chắc chắn có phần trách nhiệm không nhỏ của cơ quan chức năng.

Lâu nay, việc trừng phạt những kẻ lái xe lấn làn chưa đủ triệt để, quyết liệt, nghiêm khắc nên khả năng răn đe còn quá thấp. Mức phạt tiền 4 - 6 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 1 -3 tháng đối với lỗi lấn làn chưa gây tai nạn không phải là nhẹ, nhưng đa số tài xế không sợ vì cảm thấy xác suất bị “công an hỏi thăm” không cao, và tự nhủ “lấn chút xíu thì có sao”.

Vì thế, phải giám sát thật chặt để không trường hợp lấn làn nào bị bỏ sót thì mới có thể trị được vấn nạn này.

Ngay cả tình trạng lái xe sau khi uống rượu vốn là thâm căn cố đế ở Việt Nam cũng giảm mạnh khi có sự cứng rắn, không khoan nhượng của cảnh sát giao thông. Tin rằng nạn lấn làn cũng sẽ chấm dứt nếu công an có cùng mức độ quyết tâm. Khi đó, xe cộ trên các tuyến đường sẽ “ngay ngắn thẳng hàng” đâu ra đấy, không còn những cái chết thảm khốc, oan ức như vừa qua.

