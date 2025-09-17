(VTC News) -

Đeo khuyên tai khi ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và vẻ đẹp, cùng chuyên gia khám phá những rủi ro tiềm ẩn để bảo vệ bản thân tốt hơn.

Thói quen đeo khuyên tai đi ngủ gây hại thế nào?

Khuyên tai là một món đồ trang sức phổ biến, giúp tôn lên vẻ đẹp và phong cách cá nhân. Nhiều người có thói quen đeo khuyên tai liên tục, thậm chí cả khi đi ngủ vì nghĩ rằng điều này tiện lợi hoặc giúp giữ lỗ xỏ không bị bít lại. Đặc biệt với những lỗ xỏ mới, việc tháo ra lắp vào có thể gây đau đớn. Tuy nhiên, ít ai nhận ra rằng, hành động tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều tác hại của việc đeo khuyên tai khi ngủ đối với sức khỏe và làn da.

Việc để khuyên tai trên tai trong suốt giấc ngủ, một khoảng thời gian dài và không kiểm soát, có thể gây ra nhiều vấn đề từ nhỏ nhặt như khó chịu đến nghiêm trọng như nhiễm trùng, dị ứng.

Vậy những rủi ro cụ thể nào mà chúng ta phải đối mặt khi duy trì thói quen này? Hãy cùng đi sâu tìm hiểu tác hại của việc đeo khuyên tai khi ngủ để có cái nhìn toàn diện và đưa ra lựa chọn tốt nhất cho bản thân.

Việc đeo khuyên tai khi ngủ tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe và vẻ đẹp của đôi tai. (Ảnh: Taobao)

Nguy cơ nhiễm trùng và kích ứng da tai

Đây là một trong những tác hại của việc đeo khuyên tai khi ngủ phổ biến và đáng lo ngại nhất. Trong quá trình ngủ, khuyên tai có thể cọ xát liên tục vào da, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập.

- Tích tụ vi khuẩn: Khuyên tai tiếp xúc với môi trường bên ngoài cả ngày, có thể bám bụi bẩn, mồ hôi, tế bào chết và vi khuẩn. Khi đi ngủ, chúng ta không vệ sinh tai và khuyên, khiến các vi khuẩn này có cơ hội phát triển mạnh.

- Vết xước và tổn thương nhỏ: Trong lúc trở mình hoặc va chạm nhẹ, khuyên tai có thể gây ra những vết xước nhỏ trên da tai hoặc bên trong lỗ xỏ. Những vết xước này là cửa ngõ lý tưởng cho vi khuẩn xâm nhập, dẫn đến viêm nhiễm, sưng đỏ, ngứa ngáy, chảy mủ hoặc thậm chí là áp xe.

- Kích ứng da: Ngay cả khi không có vết xước, việc khuyên tai cọ xát liên tục vào da cũng có thể gây kích ứng, đặc biệt với những người có làn da nhạy cảm hoặc dị ứng với một số kim loại nhất định (như niken). Khuyên tai bị nhiễm trùng không chỉ gây đau đớn mà còn mất thẩm mỹ và đòi hỏi phải điều trị y tế.

Tổn thương lỗ xỏ tai và nguy cơ khuyên bị kẹt

Việc đeo khuyên tai khi ngủ có thể gây áp lực và căng thẳng không cần thiết lên lỗ xỏ, dẫn đến các vấn đề về cấu trúc của lỗ xỏ.

- Lỗ xỏ bị giãn hoặc rách: Đặc biệt với những khuyên tai có trọng lượng nặng, hình dáng phức tạp hoặc có móc dài, chúng có thể bị vướng vào chăn gối hoặc tóc khi bạn trở mình. Lực kéo mạnh có thể làm giãn lỗ xỏ, gây đau đớn, chảy máu, hoặc thậm chí là làm rách thùy tai.

- Khuyên bị kẹt hoặc gãy: Một số loại khuyên tai có chốt vặn hoặc chốt cài có thể bị kẹt vào da tai trong quá trình ngủ, gây khó khăn khi tháo ra. Khuyên tai chất lượng kém cũng có thể bị gãy, để lại mảnh kim loại sắc nhọn trong lỗ xỏ, gây tổn thương thêm.

Đau đầu, đau tai... là những tác hại của việc đeo khuyên tai khi ngủ. (Ảnh: Medleyjewellery)

- Sẹo lồi: Đối với những người có cơ địa dễ hình thành sẹo lồi, việc lỗ xỏ tai bị tổn thương liên tục trong khi ngủ có thể kích thích hình thành sẹo lồi, gây mất thẩm mỹ và khó điều trị.

Đau đầu, đau tai, ảnh hưởng giấc ngủ

Không chỉ gây tổn thương trực tiếp cho tai, việc đeo khuyên tai khi ngủ còn có thể ảnh hưởng đến sự thoải mái và chất lượng giấc ngủ của bạn.

- Cảm giác khó chịu và đau nhức: Khi nằm nghiêng, khuyên tai sẽ bị đè ép vào da, gây cảm giác khó chịu, đau nhức. Điều này có thể khiến bạn phải thường xuyên thay đổi tư thế ngủ, gây gián đoạn giấc ngủ.

- Đau đầu: Áp lực liên tục lên thùy tai và vùng xung quanh có thể gây căng thẳng cơ, dẫn đến đau đầu nhẹ vào buổi sáng.

- Khuyên tai bị cấn vào đầu, tóc: Khuyên tai có thể bị vướng vào tóc hoặc bị cấn vào da đầu, gây đau rát, khó chịu.

Một giấc ngủ ngon là rất quan trọng cho sức khỏe tổng thể. Bất kỳ yếu tố nào gây gián đoạn giấc ngủ đều cần được xem xét và loại bỏ.

Lưu ý khi đeo khuyên tai

Để bảo vệ sức khỏe và vẻ đẹp của đôi tai, hãy áp dụng những lời khuyên sau:

- Tháo khuyên tai trước khi ngủ: Đây là lời khuyên quan trọng nhất. Hãy tạo thói quen tháo khuyên tai (đặc biệt là khuyên nặng, to hoặc có hình dáng phức tạp) trước khi đi ngủ.

- Vệ sinh khuyên tai và lỗ xỏ thường xuyên: Dùng nước muối sinh lý hoặc dung dịch vệ sinh chuyên dụng để làm sạch khuyên tai định kỳ, loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn. Dùng tăm bông thấm nước muối sinh lý để vệ sinh nhẹ nhàng quanh lỗ xỏ, đặc biệt với những lỗ xỏ mới.

- Chọn chất liệu khuyên tai an toàn: Ưu tiên các loại khuyên tai làm từ vàng, bạc, titan hoặc thép y tế không gỉ để giảm nguy cơ dị ứng. Tránh các loại khuyên tai làm từ kim loại rẻ tiền hoặc không rõ nguồn gốc.

Với lỗ xỏ mới, trong giai đoạn đầu khi lỗ xỏ chưa lành hẳn (thường là vài tuần đến vài tháng), bạn có thể cần đeo khuyên liên tục. Tuy nhiên, hãy chọn loại khuyên y tế, đơn giản, nhẹ nhàng và thường xuyên vệ sinh theo hướng dẫn của thợ xỏ hoặc bác sĩ. Ngừng đeo khuyên nếu có dấu hiệu bất thường. Nếu tai bị sưng đỏ, đau nhức, chảy mủ, hoặc có bất kỳ dấu hiệu nhiễm trùng nào, hãy tháo khuyên ra ngay lập tức và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Việc đeo khuyên tai khi ngủ có vẻ tiện lợi nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với sức khỏe và vẻ đẹp của đôi tai. Hãy tạo thói quen tháo khuyên tai trước khi ngủ, vệ sinh đúng cách và lựa chọn chất liệu khuyên an toàn. Bằng cách đó, bạn không chỉ bảo vệ đôi tai khỏi những rủi ro không đáng có mà còn có được giấc ngủ ngon và thức dậy với cảm giác thoải mái nhất.