Hãng bay mới vừa xuất hiện trên thị trường bao giờ vận hành?

(VTC News) -

Bộ Xây dựng mới đây đã cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc, tên thương hiệu Sun PhuQuoc Airways. Hãng dự kiến mở bán vé vào tháng 10 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11 tới.

Trước đó, Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án lập hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways với thời gian hoạt động 50 năm, quy mô đầu tư 2.500 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.000 tỷ đồng.

Trung tâm hoạt động chính của hãng (sân bay căn cứ) đặt tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, được đầu tư và phát triển bởi Tập đoàn Sun Group, với tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng. Hãng được phép khai thác mô hình kinh doanh truyền thống - đầy đủ dịch vụ - chất lượng cao, kết hợp mô hình bay thuê chuyến (charter) hỗn hợp.

Lấy Phú Quốc làm tâm điểm, Sun PhuQuoc Airways sẽ kết nối các đường bay từ Phú Quốc tới Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các thành phố trọng điểm khác.

Chiếc máy bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways.

Đối với thị trường quốc tế, Sun PhuQuoc Airways đặt mục tiêu kết nối Phú Quốc với các thành phố lớn và trung tâm du lịch hàng đầu tại châu Á, bao gồm các điểm đến tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số thị trường tiềm năng khác trong khu vực.

Hãng cũng dự kiến mở rộng mạng bay đến những thị trường du lịch giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác đường bay thẳng như Nga, Đông Âu, Trung Á, Trung Đông, châu Âu, Úc.

Trong giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways sẽ sử dụng các dòng máy bay thân hẹp như Airbus A320, A321, A321 Neo phù hợp cả đường bay nội địa lẫn quốc tế tầm trung.

Theo kế hoạch được Cục Hàng không Việt Nam thông tin, Sun PhuQuoc Airways dự kiến khai thác 3 máy bay vào thời điểm bắt đầu khai thác (quý IV/2025) và số lượng tàu bay đạt 6 chiếc vào năm 2026. Đến năm 2030, số lượng máy bay của công ty đạt 31 chiếc, phù hợp với quy mô đội máy bay đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 979/QĐ-TTg về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Sáng 10/8, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways đón máy bay Airbus A321NX đầu tiên tại sân bay Phú Quốc. Đây là máy bay đầu tiên trong loạt 8 chiếc sẽ được hãng tiếp nhận và khai thác trong năm 2025. Máy bay được sản xuất mới từ nhà máy của Airbus tại Hamburg (Đức).

Theo Cục Hàng không Việt Nam, tiềm năng phát triển của thị trường hàng không còn nhiều dư địa và khả năng phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là thị trường quốc tế. Vì vậy, việc có thêm hãng hàng không mới sẽđa dạng hóa sản phẩm dịch vụ hàng không, giúp hành khách có thêm lựa chọn, thúc đẩy thị trường phát triển, phù hợp với xu thế chung của khu vực và thế giới, tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.