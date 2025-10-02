Sức mạnh tổng hợp của kinh tế Hưng Yên được nâng lên nhờ hợp nhất 2 tỉnh

(VTC News) -

Nội dung trên được trình bày trong báo cáo sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về những kết quả nổi bật của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ qua.

Sáng 2/10, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Hưng Yên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên họp trù bị, với sự tham gia của 438 đại biểu, đại diện cho trên 182.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó có 69 đại biểu đương nhiên và 369 đại biểu chính thức.

Nhà văn hóa lao động tỉnh Hưng Yên, nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thế, lực và sức mạnh tổng hợp được nâng lên nhờ hợp nhất

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên trình bày báo cáo sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về những kết quả nổi bật của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong nhiệm kỳ qua.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế phát triển toàn diện và nhanh, bền vững hơn với tốc độ tăng trưởng khá nhanh đi đôi với bảo đảm xây dựng xã hội ổn định, hài hòa, tiến bộ, công bằng và bảo vệ sức khỏe, an ninh môi trường sinh thái.

Thế, lực và sức mạnh tổng hợp của kinh tế tỉnh Hưng Yên được nâng lên nhờ tăng trưởng nhanh, liên tục và các giá trị cộng hưởng từ sự hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình. Cơ cấu kinh tế tiếp tục được chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ; tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với đô thị hóa được đẩy nhanh.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kết quả thực hiện các khâu đột phá chiến lược tạo xung lực, động lực phát triển mạnh mẽ. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo sự thay đổi tư duy, nhận thức và trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, liên tục, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế địa phương, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất lao động, đổi mới cách thức quản trị xã hội.

Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, có bước đột phá; diện mạo đô thị và nông thôn có sự thay đổi căn bản cùng với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh; an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm và ngày càng được cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.

Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên lề Đại hội là khu triển lãm thành tựu phát triển kinh tế, xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 tỉnh Hưng Yên.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh toàn diện; năng lực, hiệu quả, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên được nâng cao; kỷ cương, kỷ luật và nguyên tắc tổ chức của Đảng được bảo đảm giữ vững và tăng cường; chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị được đặc biệt chú trọng, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ tư duy, trí tuệ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được tăng cường theo hướng gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đặc biệt coi trọng, đã xác định và cụ thể hoá về nêu gương và chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực.

Công tác cải cách hành chính trong Đảng được đẩy mạnh, thực hiện quyết liệt chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Quyết định 204-QĐ/TW, ngày 29/11/2024 của Ban Bí thư.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao, gắn với thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp có nhiều đổi mới, chất lượng được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân và cơ quan hành chính các cấp không ngừng được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng về tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số được thực hiện đồng bộ, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, gần dân, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

Công tác cán bộ được coi trọng, có nhiều đổi mới và thực chất; chính sách cán bộ, đặc biệt sau sắp xếp bộ máy được thực hiện nghiêm túc, tạo đồng thuận, góp phần xây dựng toàn diện đội ngũ cán bộ các cấp.

Tổ chức cơ sở đảng được rà soát, kiện toàn đồng bộ với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, chức năng nhiệm vụ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quan tâm, thực hiện ngày càng nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Tại khu triển làm, các nghệ nhân trình diễn kéo tơ dệt lụa và dệt chiếu cói, nghề thủ công truyền thông của tỉnh Hưng Yên.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, đạt kết quả tích cực, chất lượng hiệu quả được nâng lên, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng.

Công tác dân vận được tăng cường, triển khai có hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được phát huy hiệu quả đã tạo sự đồng thuận, thống nhất, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy giá trị văn hóa, đạo đức được chú trọng.

Bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn một số hạn chế, tồn tại cần được nhận diện và chỉ ra để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

“Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 xin nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về những khuyết điểm, hạn chế nêu trên trước Đại hội và Nhân dân, đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong dự thảo Báo cáo Chính trị và dự thảo Nghị quyết trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 để quyết tâm khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra”, ông Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội.

Quy rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân

Từ những hạn chế, khuyết điểm nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề nghị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 giao Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên.

Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I xác định giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị; quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị trong việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đề ra mốc thời gian hoàn thành, kết quả dự kiến đạt được để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ.

Hằng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện để bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn, sớm hoàn thành việc khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030 tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và việc khắc phục, sửa chữa các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân chủ quan đã chỉ ra.