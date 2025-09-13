Sức mạnh của hệ thống pháo tự hành công nghệ cao do Việt Nam chế tạo

Ngoài súng máy phòng không, nóc xe cũng được trang bị lựu đạn khói dành cho ngụy trang và hệ thống cảnh báo chỉ thị mục tiêu bằng laser từ tên lửa chống tăng. Hai khí tài này là giải pháp phòng vệ thụ động bảo vệ kíp chiến đấu cũng như phương tiện trước các mối đe dọa trên chiến trường.