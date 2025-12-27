Sức khỏe 9 nạn nhân bị thương trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện hiện ra sao?

(VTC News) -

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lào Cai, tính đến 12h ngày 27/12, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phình Hồ đã làm 9 người tử vong và 9 người bị thương. Lực lượng chức năng cùng ngành y tế địa phương nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, đưa toàn bộ các nạn nhân bị thương về Trung tâm Y tế khu vực Trạm Tấu để sơ cứu và theo dõi điều trị.

Danh sách 9 người bị thương trong vụ tai nạn gồm: Phùng Mạnh Quân (37 tuổi), Đỗ Thị Nhật Hồng (37 tuổi), Hoàng Ngọc Anh (24 tuổi), Phạm Thị Thúy Hằng (44 tuổi), Nguyễn Phương Thảo (18 tuổi), Lý Công Chiều (29 tuổi), Trần Bảo Yến (22 tuổi) và Phạm Trung Kiên, đều trú tại Hà Nội; Nguyễn Thị Phương Khuyên (26 tuổi), trú tại TP.HCM.

Theo Sở Y tế tỉnh Lào Cai, nạn nhân bị thương được các y, bác sĩ sơ cứu ban đầu ngay khi tiếp nhận, đồng thời tổ chức theo dõi sát tình trạng sức khỏe để kịp thời xử trí những diễn biến phức tạp có thể xảy ra. Công tác cấp cứu được triển khai khẩn trương trong điều kiện địa hình miền núi, giao thông đi lại khó khăn.

Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh danh tính các nạn nhân tử vong, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Trước đó, sáng 27/12, tài xế Đ.Đ.Đ. (SN 1978, trú ở Thanh Xuân, Hà Nội) chở đoàn thiện nguyện gồm 17 người trên ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-614.06 di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.

Đến khoảng 7h40, ô tô đi đến km35 đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì va chạm hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50m, làm phương tiện bị lật úp phía lề đường phải hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ.

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai ban hành văn bản hỏa tốc, chỉ đạo các cấp, ngành khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, ưu tiên cao nhất cho công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nạn nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu chữa người bị nạn, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông trên tuyến đường xảy ra tai nạn.

Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Lực lượng công an, quân đội, y tế, xây dựng cùng chính quyền địa phương kịp thời có mặt, phối hợp phân luồng giao thông, đưa người bị thương đi cấp cứu, hỗ trợ công tác cứu hộ, cứu nạn và ổn định tình hình tại khu vực xảy ra vụ việc.

Tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình các nạn nhân tử vong và người bị thương, góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, mất mát do vụ tai nạn gây ra.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng theo dõi sát tình hình, tập trung cao nhất cho công tác cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hiện công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ theo quy định.