Hiện trường vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện, 9 người tử vong ở Lào Cai

Tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, chia sẻ, động viên và hỗ trợ kịp thời đối với gia đình các nạn nhân tử vong và người bị thương, góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, mất mát do vụ tai nạn gây ra. Đồng thời, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng theo dõi sát tình hình, tập trung cao nhất cho công tác cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.