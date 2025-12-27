Nguyên nhân vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai, 9 người tử vong

(VTC News) -

Ngày 27/12, Cục CSGT, Bộ Công an thông tin vụ xe ô tô 29 chỗ bị lật khi chở đoàn thiện nguyện đến Trường Mầm Non thôn Tàn Canh, xã Phình Hồ, Lào Cai khiến 9 người tử vong.

Sáng cùng ngày, tài xế Đ.Đ.Đ. (SN 1978, trú ở Thanh Xuân, Hà Nội) chở đoàn thiện nguyện gồm 17 người trên ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-614.06 di chuyển từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tà Ghênh thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ.

Đến khoảng 7h40, ô tô đi đến km35 đường nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174 (thuộc thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ) thì va chạm hộ lan (tôn lượn sóng) khoảng 50m, khiến phương tiện bị lật úp phía lề đường phải theo hướng xã Hạnh Phúc đi xã Phình Hồ.

Chiếc xe bị hu hỏng nặng, 9 người tử vong.

Vụ tai nạn làm 9 người chết, 8 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng nặng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai huy động tối đa lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu và khám nghiệm hiện trường theo quy định.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai trực tiếp chỉ đạo việc triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả.

Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai đến hiện trường, tổ chức đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu; chỉ đạo địa phương liên hệ, thông tin tới gia đình có nạn nhân tử vong để phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị hậu sự.