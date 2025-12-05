Sức khỏe 2 nạn nhân sống sót trong vụ cháy quán ăn ở TP.HCM hiện ra sao?

(VTC News) -

Cụ thể, lúc 4h47p sáng 5/12, Tổng đài Cấp cứu 115 tiếp nhận một cuộc gọi về trường hợp cháy nhà, tại số 225 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM.

Kíp trực cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 đến hiện trường cấp cứu 3 trường hợp, chuyển về cơ sở 2 lúc 5h15 cùng ngày.

Lực lượng chức năng đang phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kíp trực của Trung tâm cấp cứu 115 đến hiện trường, chuyển tiếp 3 ca về Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2.

6 nạn nhân gồm 5 nữ và 1 nam. Trong đó có 2 người bệnh còn tỉnh táo, 4 người còn lại tím tái, đã ngưng tim ngưng thở trước khi đến viện.

Đối với 4 nạn nhân ngưng tim trước khi đến viện, dù đã được ê kíp tích cực cấp cứu hồi sức, kích hoạt ECMO. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng nên cả 4 nạn nhân đã không qua khỏi.

Hai bệnh nhân còn lại (nữ 18 tuổi và 21 tuổi) đang tỉnh táo, nhưng cần theo dõi sát, sau khi rà soát các chấn thương, tình trạng ổn định, đã được chuyển về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục theo dõi.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, vào khoảng hơn 4h ngày 5/12, lửa bùng lên từ căn nhà 4 tầng cho thuê kinh doanh quán ăn. Thời điểm phát hiện, người dân xung quanh hô hoán và hỗ trợ dập lửa nhưng không thành công. Khói đen bao trùm bên trong khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai lực lượng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Vụ cháy được khống chế hoàn toàn sau đó, song nhiều người bên trong đã bị ảnh hưởng bởi khói. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong quán có khoảng 5 - 7 người.

Quan sát bên ngoài, căn nhà xảy ra hỏa hoạn có 4 tầng, mặt tiền hướng ra đường Trần Hưng Đạo. Ba tầng phía trên được che phủ bởi biển quảng cáo lớn.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM đang làm việc tại hiện trường, thu thập chứng cứ, trích xuất camera và lấy lời khai những người liên quan để xác định nguyên nhân cụ thể.