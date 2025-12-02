Cháy nhà trong hẻm lúc rạng sáng ở TP.HCM, 4 người thương vong

(VTC News) -

Ngày 2/12, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp cùng Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà tại con hẻm đường Liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh cũ), khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 1h cùng ngày, người dân trong hẻm phát hiện mùi khét, kiểm tra thì thấy nhà dân bốc cháy. Mọi người đã leo lên tầng 1, đập kính để cứu những người mắc kẹt bên trong. Ba người trong nhà chạy ra ngoài nhưng bị bỏng, riêng bé gái 8 tuổi kẹt trong phòng, tử vong.

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn làm bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm.

Người dân cho biết, căn nhà xảy ra hoả hoạn do một người phụ nữ sống cùng con gái 8 tuổi nhiều năm. Ngoài ra, một cháu gái 10 tuổi (con của em rể người phụ nữ) cũng sống tại đây.

Đại diện Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc xác nhận, thời điểm xảy ra cháy có 4 người trong nhà. Hai người lớn được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bé gái 10 tuổi đến Bệnh viện Nhi Đồng. UBND xã đã lập đoàn thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các nạn nhân.

Cùng ngày, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ hỏa hoạn ở quán cà phê trên đường số 3, Khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Tân.

Hiện trường vụ cháy quán cà phê tại phường Bình Tân.

Thời điểm này quán đang đông khách, ngọn lửa bùng phát từ quầy pha chế rồi lan ra các khu vực khác. Khách và nhân viên chạy tán loạn, may mắn không có thương vong.

Lực lượng chữa cháy khu vực 9 TP.HCM nhanh chóng có mặt, triển khai nhiều xe và cán bộ chiến sĩ, dập lửa sau khoảng 20 phút.

Vụ cháy khiến trần nhà, tường và nhiều tài sản bên trong quán bị hư hại nặng.

Trong ngày 28/11, tại TP.HCM cũng xảy ra vụ hỏa hoạn tại kho phụ tùng ô tô ở phường Tăng Nhơn Phú và bãi xe xã Bình Hưng.

Cả hai vụ hỏa hoạn đều không ghi nhận thương vong nhưng gây thiệt hại lớn về tài sản.