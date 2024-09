Sự kiện đặc sắc không thể bỏ lỡ khi đến Bình Định dịp 2/9

(VTC News) -

Nhiều sự kiện hấp dẫn tại Bình Định dịp nghỉ lễ 2/9.

Nhiều phim hay được chiếu phục vụ miễn phí

Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình “Du lịch, Điện ảnh và Thể thao - Tự hào bản sắc Việt” do Bộ VH-TT&DL phối hợp UBND tỉnh tổ chức tại Bình Định từ ngày 2 – 4/9, sẽ tổ chức chương trình chiếu phim “Xúc tiến, quảng bá du lịch qua điện ảnh” tại 3 cụm rạp ở TP Quy Nhơn, gồm: Trung tâm Hội nghị tỉnh, Starlight Quy Nhơn, CGV Kim Cúc Plaza và 5 điểm chiếu phim công cộng trên địa bàn tỉnh.

Những bộ phim được Ban tổ chức Chương trình “Du lịch, Điện ảnh và Thể thao - Tự hào bản sắc Việt” lựa chọn chiếu không bán vé, với các suất chiếu phù hợp để phục vụ người dân và du khách, nhằm quảng bá những tác phẩm điện ảnh có bối cảnh quay đẹp ở một số tỉnh, thành trong nước (trong đó có Bình Định) đã thu hút du khách tìm đến trải nghiệm; cũng như một số tác phẩm điện ảnh đặc sắc khác.

Cụ thể, từ 18h30 – 21h tại các điểm công cộng ở thị trấn An Lão (huyện An Lão), xã Ân Sơn (huyện Hoài Ân), thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh), xã Vĩnh An (huyện Tây Sơn) sẽ chiếu phim: Người anh hùng áo vải; Chuyện của Pao; Đại Hành hoàng đế; Dòng máu anh hùng; Truyền thuyết gươm thần; Huyền thoại bất tử.

Tại Nhà văn hóa trung tâm TX An Nhơn (phường Bình Định, TX An Nhơn) sẽ chiếu phim: Đào, Phở và Piano; Huyền thoại bất tử, Em và Trịnh, vào khung giờ từ 19 – 21h.

Tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (các khung giờ: 9h30, 14h, 19h) sẽ chiếu phim: Võ sinh đại chiến; Em và Trịnh; Nhiệm vụ Cleopatra; Người anh hùng áo vải; Đại Hành hoàng đế; Truyền thuyết gươm thần; Đào, Phở và Piano; Huyền thoại bất tử; Vương quốc của sự hoàn mỹ.

Tại cụm rạp CGV Kim Cúc Plaza (các khung giờ: 8h, 9h40, 11h40, 12h10, 14h40, 15h, 19h) sẽ chiếu phim: Đào, Phở và Piano; Chuyện của Pao; Dòng máu anh hùng; Huyền thoại bất tử; Võ sinh đại chiến; Nhiệm vụ Cleopatra; Vương quốc của sự hoàn mỹ.

Cụm rạp Starlight Quy Nhơn (các khung giờ: 9h, 9h30, 14h30, 15h, 19h) sẽ chiếu các phim: Võ sinh đại chiến; Đào, Phở và Piano; Chuyện của Pao; Em và Trịnh; Huyền thoại bất tử; Nhiệm vụ Cleopatra; Vương quốc của sự hoàn mỹ.

Du lịch khắp mọi miền Tổ quốc qua không gian ảnh

Tiếp nối thành công từ chương trình liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh tại tỉnh Khánh Hòa năm 2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức Chương trình “Du lịch, Điện ảnh và Thể thao – Tự hào bản sắc Việt” năm 2024, tại tỉnh Bình Định. “Du lịch Việt Nam qua không gian ảnh” là một trong những nội dung quan trọng và là hoạt động mở màn cho Chương trình “Du lịch, Điện ảnh và Thể thao – Tự hào bản sắc Việt”.

Chương trình được tổ chức từ ngày 2/9- 4/9, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn.

Thông qua hai chủ đề chính: “Vẻ đẹp Việt Nam qua điện ảnh” và “Không gian giới thiệu về Bình Định trong phim”, Chương trình sẽ giới thiệu khoảng hơn 300 bức ảnh về vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, là những bối cảnh quay xuất hiện trong các bộ phim trong nước và quốc tế cùng một số địa danh văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bình Định, góp phần quảng bá văn hóa, điểm đến du lịch, tiềm năng phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh, sự kiện thể thao của các địa phương nói chung và của tỉnh Bình Định nói riêng.

Cụ thể, “Vẻ đẹp Việt Nam qua điện ảnh” trưng bày khoảng 200 hình ảnh về vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, là những bối cảnh quay xuất hiện trong các bộ phim trong nước và quốc tế.

“Không gian giới thiệu về Bình Định trong phim”, trưng bày khoảng 100 hình ảnh trong các bộ phim đã quay tại tỉnh Bình Định, một số địa danh văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của tỉnh Bình Định.

Chương trình tham quan du lịch trải nghiệm

Thời gian: Từ 13h30 – 16h30 ngày 02/9/2024.

Tổ chức chương trình tham quan một số điểm đến du lịch, danh lam thắng cảnh tại tỉnh Bình Định để tạo cảm hứng cho các nhà làm phim, gợi mở ra những bối cảnh quay, những ý tưởng sáng tạo trong các tác phẩm điện ảnh nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế: Một số lò võ, Chùa Long Phước, Nhà thờ Làng Sông, Bảo tàng Quang Trung, Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít, Kỳ Co, Eo Gió,…

Trình diễn võ thuật

Thời gian: 19h30 – 22h30 ngày 02/9/2024 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn.

Tại chương trình, du khách và người dân sẽ được xem trình diễn võ thuật nói chung và võ thuật Bình Định nói riêng; xem các trận thi đấu giữa các võ sĩ võ cổ truyền các tỉnh, thành phố trong cả nước; xem các võ sư biểu diễn võ thuật, giới thiệu về các thế võ…;

Đại nhạc hội “Đôi cánh diệu kỳ”

Thời gian: 19h00- 21h30 ngày 03/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn.

Tại đây, du khách và người dân sẽ được thưởng thức các tiết mục nghệ thuật thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, con người, nét đẹp văn hóa Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Định nói riêng thông qua các tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ, ngôi sao nổi tiếng trong nước; Giao lưu gặp gỡ các nghệ sĩ, ngôi sao võ thuật, ca sĩ…