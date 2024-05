Sử dụng toa xe chở hàng để vận chuyển hành khách có bị phạt?

(VTC News) -

Kinh doanh vận tải đường sắt là gì?

Tại khoản 21 Điều 3 Luật Đường sắt 2017 quy định về hoạt động kinh doanh đường sắt như sau:

Kinh doanh vận tải đường sắt là việc thực hiện vận chuyển hành khách, hành lý và hàng hóa bằng đường sắt nhằm mục đích sinh lợi.

Dùng toa chở hàng để vận chuyển hành khách bị phạt không?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 58 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện lưu hành của phương tiện giao thông đường sắt như sau:

- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trên mỗi phương tiện đối với tổ chức trực tiếp quản lý, khai thác phương tiện giao thông đường sắt thực hiện một trong các hành vi vi phạm:

Hành vi sử dụng toa xe chở hàng để vận chuyển hành khách là vi phạm pháp luật.

+ Đưa phương tiện không có Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt tham gia giao thông trên đường sắt hoặc sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt không do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ việc di chuyển phương tiện mới nhập khẩu, phương tiện chạy thử nghiệm, di chuyển phương tiện đến vị trí tập kết để cất giữ, bảo quản.

+ Đưa phương tiện không có Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt hoặc không có Giấy chứng nhận kiểm tra định kỳ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt tham gia giao thông trên đường sắt, trừ việc di chuyển phương tiện chạy thử nghiệm, phương tiện hư hỏng đưa về cơ sở sửa chữa. Sử dụng Giấy chứng nhận không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc đã hết hạn sử dụng;

+ Đưa phương tiện giao thông đường sắt không được phép vận dụng ra khai thác trên đường sắt.

+ Sử dụng toa xe chở hàng để vận chuyển hành khách.

+ Tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, tính năng sử dụng của phương tiện giao thông đường sắt.

Như vậy, trường hợp sử dụng toa xe chở hàng để vận chuyển hành khách là trái với quy định về điều kiện lưu hành của phương tiện giao thông đường sắt và sẽ bị phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/mỗi phương tiện.