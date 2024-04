Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

(VTC News) -

Chiều 15/4, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc với UBND TP Hà Nội về chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023” trên địa bàn Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Hà Nội đã nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải tích hợp trong quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của quy hoạch chung Thủ đô, đồng bộ với quy hoạch Thủ đô; trong đó bổ sung 24 tuyến giao thông kết nối các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô.

Liên quan đường sắt đô thị, ông Dương Đức Tuấn cho hay, Hà Nội sẽ quy hoạch phát triển 14 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 550km. Hệ thống đường sắt đô thị này sẽ là “xương sống” của giao thông đô thị. Với tuyến BRT, theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn thông tin tại buổi làm việc.

Ngoài ra, Hà Nội sẽ tập trung cao độ nguồn lực để hoàn thành 7 dự án đường vành đai, các trục đường hướng tâm, kết nối vùng. Cùng đó, chuyển đổi các phương tiện xanh, sạch; nâng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đến năm 2025-2026 lên khoảng 30%.

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đánh giá thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, triển khai thực hiện quy hoạch và đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; phát triển giao thông vận tải hành khách công cộng, hệ thống giao thông thông minh...

Các giải pháp về phòng, chống ùn tắc giao thông được thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả; tình hình tai nạn giao thông giảm dần cả 3 tiêu chí; ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân có bước chuyển biến tích cực hơn…

Thay mặt Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Nguyễn Hải Hưng đề nghị các cấp, các ngành, lực lượng chức năng của thành phố tiếp tục tăng cường các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông trên cả đường bộ và đường thủy; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nâng thức cho người dân trong việc chấp hành các chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.