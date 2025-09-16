Đặt trước iPhone thế hệ mới: Sở hữu ngay với loạt ưu đãi hấp dẫn tại TopZone

(VTC News) -

Bộ ưu đãi đặt trước "khủng" - đặc quyền dành riêng cho khách hàng TopZone

Thấu hiểu sự mong đợi của người dùng, TopZone xây dựng chương trình đặt hàng trước toàn diện, không chỉ giúp khách hàng sớm sở hữu sản phẩm mà còn tối ưu hóa chi phí với những chính sách hỗ trợ tốt nhất thị trường.

Cam kết vàng và quà tặng độc quyền

Giao trễ tặng ngay 1 triệu: TopZone tự tin cam kết về thời gian giao hàng. Nếu giao trễ so với lịch hẹn (sẽ được thông báo qua tin nhắn cho từng khách hàng), bạn sẽ được tặng ngay 1.000.000 đồng. Đây là lời khẳng định cho sự uy tín và ưu tiên trải nghiệm khách hàng hàng đầu.

Quà tặng độc quyền - Bình giữ nhiệt MagSafe TopZone: Chỉ dành riêng cho 17.000 khách hàng đặt trước đầu tiên, bình giữ nhiệt MagSafe phiên bản giới hạn với 5 màu sắc thời thượng là món quà tri ân đặc biệt không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu.

Giải pháp tài chính thông minh và linh hoạt

Trả chậm dễ dàng 0% lãi suất: Sở hữu siêu phẩm chưa bao giờ dễ dàng hơn. Bạn có thể chọn phương án trả chậm với lãi suất 0%, trả trước chỉ từ 10% giá trị máy và kỳ hạn linh hoạt từ 6 - 12 tháng (hỗ trợ qua thẻ tín dụng và các công ty tài chính uy tín).

"Thu cũ giá cao" - Trợ giá đến 3 triệu: Nâng cấp lên iPhone thế hệ mới một cách tiết kiệm nhất với chương trình thu cũ đổi mới. TopZone cam kết thu lại thiết bị cũ của bạn với mức giá tốt nhất, đồng thời trợ giá thêm lên đến 3.000.000 đồng.

Giảm thêm đến 2.5 triệu: Tiết kiệm hơn nữa khi thanh toán qua các loại thẻ ngân hàng và ví điện tử đối tác của TopZone.

Tối ưu hệ sinh thái Apple với ưu đãi mua kèm

Xây dựng hệ sinh thái Apple của riêng bạn với mức giá không thể tốt hơn khi mua kèm các sản phẩm khác cùng iPhone thế hệ mới:

Giảm ngay 2.000.000đ khi mua kèm iPad.

Giảm ngay 3.000.000đ khi mua kèm MacBook.

Giảm ngay 600.000đ khi mua kèm Apple Watch.

Giảm ngay 500.000đ khi mua kèm AirPods.

Ưu đãi cộng thêm hấp dẫn khác

Tặng phiếu mua hàng trị giá 500.000đ để mua sắm các sản phẩm phụ kiện khác (trừ sản phẩm Apple).

Tặng phiếu mua hàng 200.000đ mua SIM MobiFone (gói 6MWG125, 8GB/ngày trong 6 tháng).

Ưu đãi mua gói bảo hành mở rộng chỉ từ 990.000đ.

Ưu đãi mua gói bảo hiểm rơi vỡ chỉ từ 990.000đ.

Hỗ trợ chuyển đổi eSIM miễn phí từ 3 nhà mạng lớn: Viettel, MobiFone, VinaPhone.

Khám phá các phiên bản màu sắc và dung lượng

Thế hệ iPhone mới nhất với iPhone 17 (gồm iPhone 17 tiêu chuẩn, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max) và iPhone Air mang đến một bảng màu đa dạng, tinh tế cùng các tùy chọn bộ nhớ phong phú, đáp ứng mọi nhu cầu từ cơ bản đến chuyên nghiệp.

Trong bối cảnh nhu cầu iPhone 17 series tăng cao, việc chọn nơi mua uy tín là điều quan trọng. TopZone là chuỗi cửa hàng ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam. Với 2 cửa hàng đạt chuẩn Apple Premium Reseller (APR) cùng hơn 80 điểm bán ủy quyền chính thức (AAR) khác trải dài trên toàn quốc, cùng trong hệ sinh thái các cửa hàng thegioididong.com, TopZone mang đến không gian mua sắm chuẩn quốc tế, trải nghiệm sản phẩm Apple chính hãng và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy để khách hàng yên tâm chọn lựa các thiết bị Apple với chất lượng và giá trị đảm bảo.

Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên trải nghiệm công nghệ đỉnh cao. Hãy đặt trước iPhone thế hệ mới ngay hôm nay tại TopZone để nhận trọn bộ ưu đãi độc quyền!