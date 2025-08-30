Startup Việt được đào tạo AI từ chuyên gia Google

(VTC News) -

Từ ngày 26/8 đến 29/8 tại Khu Công viên Phần mềm số 2, thành phố Đà Nẵng, Google, phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC), đã tổ chức chương trình AI Solutions Lab. Chương trình này nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Kiến tạo tương lai AI” do Google khởi xướng, hướng đến mục tiêu hỗ trợ chuyển đổi số Việt Nam thông qua việc củng cố hệ sinh thái AI của quốc gia.

Chương trình AI Solutions Lab năm nay kéo dài 4 ngày, quy tụ 46 doanh nghiệp khởi nghiệp (startups) đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. (Ảnh: Google Việt Nam)

Chương trình mang đến cho các nhà khởi nghiệp AI trong nước trọn bộ công cụ và nền tảng AI của Google – từ xây dựng, mở rộng quy mô đến bảo mật và chiến lược ra mắt giải pháp – với sự hướng dẫn từ các chuyên gia hàng đầu.

Xuyên suốt chương trình, các doanh nghiệp tham gia đã giải quyết những thách thức cụ thể, tinh chỉnh giải pháp GenAI, đồng thời được đào tạo chi tiết về cách tối ưu môi trường Google Cloud. Họ nhanh chóng phát triển các nguyên mẫu thông qua các chu kỳ phát triển ngắn, tận dụng các mẫu thiết kế chính cho các ứng dụng GenAI.

Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, chương trình còn trang bị cho các đội kỹ năng chuẩn bị và thuyết trình sản phẩm thông qua các workshop chuyên sâu, đảm bảo bản demo và phần trình bày truyền tải đầy đủ giá trị sáng tạo.

12 startup nổi bật đã trình bày về các giải pháp AI hướng đến việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường và kinh tế trọng điểm sau 4 ngày được đào tạo. Điều này mở ra cơ hội thu hút đầu tư và hợp tác chiến lược, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết, việc lựa chọn Đà Nẵng làm địa điểm tổ chức chương trình khẳng định vị thế của thành phố trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) – công nghệ chiến lược gắn liền với định hướng xây dựng đô thị thông minh, sáng tạo và bền vững.

“Tôi tin rằng Google for Startups: AI Solutions Lab không chỉ là một chương trình đào tạo, mà còn là bệ phóng cho các startup công nghệ Việt Nam bứt phá, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ hàng đầu khu vực.”, ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.

Ông Marc Woo, Giám đốc Điều hành Google Việt Nam, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Google Việt Nam)

Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, chia sẻ: “Sự hợp tác chiến lược với NIC và Trung tâm nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng đã mang lại những kết quả cụ thể, cho thấy mối quan hệ hợp tác công – tư đang thúc đẩy kế hoạch Chuyển đổi số Quốc gia và khẳng định vị thế dẫn đầu về AI của Việt Nam trong khu vực.”

AI Solutions Lab là điểm nhấn quan trọng, khép lại hành trình gồm 2 giai đoạn dành cho các nhà khởi nghiệp Việt, tiếp nối từ chương trình Google for Startups: AI Bootcamp diễn ra tại TP.HCM vào tuần trước từ ngày 19/9 đến ngày 21/9.

Chương trình đã quy tụ 72 doanh nghiệp khởi nghiệp cùng 150 đại diện, cung cấp kiến thức chuyên sâu về các công nghệ AI tiên tiến của Google, cố vấn chuyên môn, cũng như quyền lợi sử dụng Google Cloud để tăng tốc độ đổi mới và phát triển.