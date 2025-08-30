(VTC News) -

Intel nhận 5,7 tỷ USD sớm từ thỏa thuận CHIPS Act

Intel vừa sửa đổi thỏa thuận tài trợ CHIPS Act với Bộ Thương mại Mỹ, qua đó nhận trước 5,7 tỷ USD tiền mặt và được linh hoạt hơn trong việc sử dụng vốn. Thỏa thuận mới vẫn giữ các điều kiện hạn chế như không dùng tiền cho cổ tức, mua lại cổ phiếu hay mở rộng ở một số quốc gia.

Logo của hãng công nghệ Intel tại Mỹ. (Nguồn: Intel)

Chính phủ Mỹ cũng đã mua 274,6 triệu cổ phiếu Intel và có quyền mua thêm 240,5 triệu cổ phiếu nữa, tương đương 9,9% cổ phần. Tổng đầu tư của chính phủ vào Intel hiện đạt 11,1 tỷ USD.

Meta siết chặt quy định chatbot để bảo vệ người dùng tuổi teen

Sau một báo cáo gây tranh cãi từ Reuters, Meta đã công bố thay đổi tạm thời trong cách huấn luyện chatbot AI nhằm tăng cường an toàn cho người dùng trẻ tuổi. Các chatbot sẽ không còn thảo luận với teen về các chủ đề nhạy cảm như tự hại, rối loạn ăn uống hay tình cảm lãng mạn không phù hợp.

Ngoài ra, Meta cũng giới hạn quyền truy cập của teen vào các nhân vật AI có nội dung tình dục, chỉ cho phép sử dụng các nhân vật mang tính giáo dục và sáng tạo.

Tự động hóa kho hàng lan rộng toàn cầu

Cơ sở Rumst sẽ chứa hơn 31.000 chỗ để hàng trên diện tích 14.000 m². (Nguồn: Movu Robotics)

ODTH Logistics tại Bỉ đã hợp tác với Movu Robotics để biến kho Rumst thành trung tâm logistics tự động hóa cao, sử dụng hệ thống shuttle và phần mềm điều phối Movu OPS. Dự án giúp xử lý 6.000 pallet mỗi ngày, giảm 680 tấn CO₂ nhờ tái sử dụng hạ tầng cũ.

Ngoài ra, GoBolt gia nhập mạng lưới Shopify Fulfillment, mang đến giải pháp giao hàng nhanh hơn cho các thương hiệu Bắc Mỹ. Còn startup Anh quốc Ensilitech gọi vốn 6 triệu USD để giảm chi phí chuỗi lạnh trong vận chuyển dược phẩm sinh học.

WhatsApp vá lỗi bảo mật nghiêm trọng trên thiết bị Apple

Meta vừa khắc phục một lỗ hổng “zero-click” nguy hiểm trong ứng dụng WhatsApp trên iOS và Mac, vốn bị lợi dụng để cài phần mềm gián điệp vào thiết bị của người dùng mà không cần họ tương tác. Cuộc tấn công kéo dài suốt 90 ngày, nhắm vào hàng chục người dùng cụ thể, cho phép kẻ xấu truy cập tin nhắn và dữ liệu cá nhân.

Meta đã gửi thông báo cảnh báo đến chưa đến 200 người dùng bị ảnh hưởng và hiện vẫn chưa xác định được thủ phạm đứng sau vụ việc. Đây là lần thứ ba trong năm WhatsApp phải đối phó với các chiến dịch gián điệp tinh vi.

Seazen Group thử nghiệm số hóa tài sản thực

Biểu tượng của tiền điện tử được đặt trên bo mạch chủ PC. (Nguồn: Reuters)

Tập đoàn bất động sản Trung Quốc Seazen vừa thành lập Viện Tài sản Kỹ thuật số tại Hồng Kông để nghiên cứu việc token hóa tài sản thực (RWA) — chuyển đổi tài sản thành token kỹ thuật số có thể giao dịch trên blockchain. Đây là bước đi đầu tiên của một nhà phát triển lớn tại Trung Quốc nhằm huy động vốn qua công nghệ số.

Seazen cũng dự kiến ra mắt sản phẩm NFT liên quan đến các trung tâm thương mại Wuyue Plaza trước cuối năm, đánh dấu nỗ lực đa dạng hóa tài chính giữa bối cảnh ngành bất động sản vẫn đối mặt khủng hoảng thanh khoản.