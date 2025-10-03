Soobin tiết lộ những thay đổi trong concert tại TP.HCM

(VTC News) -

Sau hai đêm diễn bùng nổ tại Hà Nội, Soobin Live concert: All-rounder sẽ diễn ra tại TP.HCM vào ngày 29/11. Concert được dự kiến tổ chức tại không gian ngoài trời.

Đây cũng là concert khép lại chuỗi live show lịch sử của Soobin trong năm 2025. Vé được mở bán sớm lúc 11h00 ngày 13/10/2025 và mở bán chính thức vào 11h00 ngày 17/10/2025.

Concert day 3 của Soobin tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 29/11.

Theo bật mí từ ê-kíp và Soobin, đêm diễn tại TP.HCM sẽ có nhiều thay đổi về âm nhạc, sân khấu và sự xuất hiện của các khách mời đặc biệt. Tất cả nhằm mang đến những bất ngờ, bùng nổ dành riêng cho khán giả trong đêm nhạc được chờ đợi nhất cuối năm.

Trước đó, All-rounder đã ghi dấu như một cột mốc sự nghiệp của Soobin. Chỉ trong vòng 12 phút, toàn bộ vé đêm diễn đầu tiên đã “cháy sạch”, kéo theo việc bổ sung thêm đêm thứ hai và nhanh chóng bán hết toàn bộ.

Trong 2 đêm diễn, Soobin khẳng định bản lĩnh “nghệ sĩ toàn năng”: hát live 100%, chơi nhiều nhạc cụ, trình diễn vũ đạo và biến hóa đa dạng thể loại âm nhạc. Soobin live concert: All-rounder không chỉ đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Soobin, mà còn là một cú hích mạnh mẽ, góp phần nâng tầm thị trường concert tại Việt Nam.

Soobin hiện là một trong những nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo của Vpop.

Soobin tên thật là Nguyễn Huỳnh Sơn, sinh năm 1992. Anh từng đoạt danh hiệu Á quân tại cuộc thi Ngôi sao Việt 2014 và có thời gian ngắn được trau dồi kỹ năng tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, chính việc có nền tảng học hành trong nước và truyền thống gia đình đã giúp nam ca sĩ làm nên sự nghiệp đáng tự hào như hiện nay.

Năm 2024 có thể xem là một năm đỉnh cao trong sự nghiệp của Soobin khi anh tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và giành giải Anh tài toàn năng, trở thành một trong 17 thành viên xuất sắc nhất của chương trình.

Năm 2024, Soobin "bội thu" giải thưởng với 20 chiếc cúp danh giá từ các lễ trao giải âm nhạc và nghệ thuật uy tín, bao gồm 2 cúp Mai Vàng, 5 cúp WeChoice Awards 2024, 2 cúp Làn Sóng Xanh, 3 cúp Cống Hiến cùng nhiều giải thưởng khác cho album Bật nó lên và các sản phẩm âm nhạc khác.