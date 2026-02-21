Sống trong thời đại công nghệ, trí thông minh của gen Z lại thấp đi

(VTC News) -

Theo Dailymail, chuyên gia thần kinh người Mỹ Jared Cooney Horvath cho rằng gen Z (thế hệ sinh ra từ năm 1997 đến đầu những năm 2010) đã bị suy giảm nhận thức do quá phụ thuộc vào công nghệ kỹ thuật số trong học tập.

Thế hệ Z lớn lên trong thời đại các thiết bị kỹ thuật trở nên phổ biến trong các trường học toàn cầu. (Ảnh minh họa)

Kể từ khi sự phát triển nhận thức bắt đầu được ghi nhận dữ liệu vào cuối những năm 1800, gen Z là nhóm đầu tiên có điểm số thấp hơn thế hệ trước, với việc suy giảm về khả năng chú ý, trí nhớ, kỹ năng đọc và toán, khả năng giải quyết vấn đề và chỉ số IQ tổng thể.

Báo cáo trước Ủy ban Thương mại, Khoa học và Giao thông vận tải Thượng viện Mỹ, ông Horvath cho biết trí thông minh của gen Z suy giảm dù thế hệ này dành nhiều thời gian ở trường hơn người đồng trang lứa trong thế kỷ 20.

Theo nhà thần kinh học, nguyên nhân do sự gia tăng lượng kiến ​​thức học tập thông qua máy móc công nghệ, bao gồm máy tính và máy tính bảng.

Ông giải thích gen Z tụt hậu vì bộ não con người chưa bao giờ được lập trình để học hỏi từ những đoạn video ngắn trực tuyến hay bản tóm tắt các cuốn sách dài với ý tưởng phức tạp.

"Một nửa thời gian thức của họ dành để nhìn chằm chằm vào màn hình", ông Horvath nói với tờ New York Post. "Con người được lập trình sinh học để học hỏi người khác và nghiên cứu sâu rộng, chứ không phải là lướt qua màn hình để đọc những tóm tắt ngắn gọn".

Ông chỉ ra rằng những đứa trẻ sử dụng máy tính năm giờ mỗi ngày cho việc học tập đạt điểm thấp hơn đáng kể so với những đứa trẻ hiếm khi hoặc không bao giờ sử dụng công nghệ trong lớp học.

Tiến sĩ Jared Cooney Horvath chia sẻ nghiên cứu tại phiên điều trần của Thượng viện Mỹ. (Ảnh: Dailymail)

Tại Mỹ, dữ liệu từ Chương trình Đánh giá Tiến bộ Giáo dục Quốc gia (NAEP) cho thấy rằng khi các tiểu bang triển khai rộng rãi chương trình "mỗi học sinh một thiết bị", nghĩa là mỗi học sinh được cấp thiết bị riêng, điểm số thường bị chững lại hoặc giảm nhanh chóng.

Dữ liệu ghi nhận qua nhiều thế kỷ chỉ ra rằng gen Z đã đi chệch khỏi con đường phát triển không ngừng của loài người. Ông Horvath cảnh báo nhiều thanh thiếu niên và người trẻ tuổi không nhận thức được những khó khăn của mình và tự hào về trí thông minh tự nhận.

"Hầu hết những người trẻ này đều quá tự tin về việc họ thông minh như thế nào. Người ta càng nghĩ mình thông minh thì thực chất họ càng kém thông minh", ông nói.

Ông Horvath lưu ý gen Z đã trở nên quá thoải mái với việc tiếp thu thông tin bên ngoài lớp học thông qua những câu ngắn gọn, dễ gây xao nhãng và các video clip trên các nền tảng như TikTok, đến nỗi nhiều trường học phải nhượng bộ và hiện đang giảng dạy theo cách thức này.

"Trẻ em làm gì trên máy tính? Chúng chỉ vuốt và lướt màn hình", ông Horvath nói. "Thay vì xác định chúng ta muốn con cái mình làm gì và giáo dục theo hướng đó, chúng ta lại đang thay đổi cách giáo dục để phù hợp hơn với công cụ. Đó không phải là tiến bộ, đó là sự đầu hàng".