Sơn La: Tảng đá lăn trúng 2 ô tô, tài xế may mắn thoát chết

(VTC News) -

Ngày 17/5, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đang phân luồng giao thông khu vực tảng đá lớn lăn trúng 2 ô tô trên đường lên Vân Hồ.

Khoảng 17h20 cùng ngày, ông N.V.L. (SN 1979) lái xe bản tải BKS 29H. 557.xx hướng Sơn La - Hà Nội. Khi ô tô của ông L. đi tới Km161+200 QL6 thì tảng đá to từ vách núi cao lăn trúng vào thùng xe. Tảng đá còn lăn vào xe đầu kéo biển số tỉnh Hưng Yên chạy theo chiều ngược lại.

Hiện trường vụ việc.

Vụ việc may mắn không gây thiệt hại về người. Tại hiện trường, 2 bị ô tô hư hỏng.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cử tổ công tác đến hiện trường phân luồng giao thông, liên hệ máy để gạt đá trên lòng lề đường.

Sau đó, hai chủ ô tô tự khắc phục hư hỏng với phương tiện của mình.

Trước đó, hồi tháng 10/2023, tại Hà Giang xảy ra vụ tảng đá tảng đá lớn từ vách núi đột nhiên rơi xuống, đè nát chiếc xe ô tô 7 chỗ đang di chuyển qua địa bàn xã Pả Vi (Mèo Vạc) khiến lái xe tử vong tại chỗ.

Tháng 8/2023, tại Hòa Bình cũng xảy ra vụ sạt lở trên quốc lộ 6 khiến tảng đá từ trên cao lăn đè trúng ô tô đang lưu thông qua đèo Thung Khe. May mắn vụ việc không gây thương vong về người.

Cục CSGT khuyến cáo, để bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện thời tiết xấu, mưa to cũng như đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản, người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.

Tài xế cần chú ý quan sát biển báo, các vật cản, chướng ngại vật, chú ý đường đi của các phương tiện đi trước để tránh bất trắc có thể gặp phải, luôn bật đèn, không dừng đỗ dưới gốc cây, bốt điện, đi đúng phần đường làn đường… trong trường hợp k cấp thiết thì tránh ra đường khi thời tiết cực đoan.