Vạch trần thủ đoạn giả mạo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM để lừa đảo

(VTC News) -

Theo Công an TP.HCM, thủ đoạn của kẻ lừa đảo là liên lạc với chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn bằng hình thức gọi điện thoại, sau đó yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội Zalo. Chúng viện lý do sẽ có Đoàn kiểm tra của Sở Y tế kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh.

Sau khi kết bạn trên Zalo, kẻ lừa đảo gửi các hình ảnh giả mạo, có nội dung tương tự như văn bản của cơ quan Nhà nước, thông báo về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Sở Y tế. Tuy nhiên, các hình ảnh này chứa nhiều lỗi văn bản và thông tin sai lệch về chức danh người ký. Từ đó, đối tượng lợi dụng tâm lý hoang mang của nạn nhân để gây áp lực và đe dọa, yêu cầu chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Tài liệu một số đối tượng dùng để mạo danh Thanh tra Sở Y tế yêu cầu kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh thực phẩm.

Công an TP.HCM khẳng định các cơ quan Nhà nước chỉ làm việc trực tiếp với các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua văn bản chính thức hoặc thông báo gửi đến địa chỉ cụ thể. Không có trường hợp làm việc qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Công an khuyến cáo người dân, tổ chức và doanh nghiệp cần cảnh giác với các cuộc gọi từ người lạ tự xưng là cán bộ nhà nước, cơ quan tư pháp, hoặc các đơn vị điều tra. Người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân như số điện thoại, số căn cước, địa chỉ nhà, số tài khoản ngân hàng, mã OTP… và tuyệt đối không chuyển tiền cho bất kỳ ai khi chưa xác định rõ danh tính.

Trong trường hợp nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân nên bình tĩnh, trao đổi với người thân, bạn bè để được tư vấn. Nếu nghi ngờ về hành vi lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ và hướng dẫn xử lý.