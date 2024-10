Sổ tiết kiệm của trẻ có bị phân chia khi cha mẹ ly hôn?

(VTC News) -

Khi cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly hôn, một trong những vấn đề nan giải nhất là việc phân chia tài sản chung. Đặc biệt, đối với những gia đình có con nhỏ, vấn đề phân chia sổ tiết kiệm của trẻ càng trở nên phức tạp và cần được giải quyết một cách thấu đáo và công bằng.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, sổ tiết kiệm được mở trong thời kỳ hôn nhân thường được coi là tài sản chung của vợ chồng. Điều này có nghĩa là hai vợ chồng đều có quyền sở hữu và sử dụng tài sản này. Tuy nhiên, nếu sổ tiết kiệm được mở bằng tiền riêng của một trong hai vợ chồng hoặc được tặng riêng cho con thì sẽ được xem là tài sản riêng của người đó.

Vậy sổ tiết kiệm đứng tên con có phải là tài sản riêng của con? Câu trả lời không đơn giản vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như:

- Nguồn gốc số tiền gửi: Nếu số tiền gửi vào sổ tiết kiệm là do cả hai vợ chồng cùng đóng góp thì sổ tiết kiệm sẽ được coi là tài sản chung. Ngược lại, nếu số tiền gửi là do một trong hai vợ chồng hoặc do ông bà, họ hàng tặng riêng cho con thì sổ tiết kiệm có thể được xem là tài sản riêng của con.

- Mục đích mở sổ tiết kiệm: Nếu sổ tiết kiệm được mở với mục đích tích lũy cho tương lai của con thì tòa án có thể xem xét việc giao toàn bộ sổ tiết kiệm cho con.

- Lợi ích của con: Tòa án luôn ưu tiên quyền lợi của trẻ em. Vì vậy, khi phân chia tài sản, tòa án sẽ xem xét việc giao sổ tiết kiệm cho ai sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho sự phát triển của trẻ.

Khi cha mẹ ly hôn, việc phân chia sổ tiết kiệm sẽ được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

- Nguyên tắc tự nguyện: Vợ chồng có quyền tự thỏa thuận với nhau về việc phân chia sổ tiết kiệm.

- Nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của trẻ: Tòa án sẽ ưu tiên quyền lợi của trẻ khi quyết định việc phân chia sổ tiết kiệm.

- Nguyên tắc công bằng: Việc phân chia tài sản phải đảm bảo sự công bằng giữa các bên.

Để phân chia sổ tiết kiệm khi cha mẹ ly hôn, các bên có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

- Thỏa thuận: Vợ chồng tự thỏa thuận với nhau về việc phân chia sổ tiết kiệm và lập biên bản thỏa thuận

- Tòa án giải quyết: Nếu vợ chồng không đạt được thỏa thuận, họ có thể khởi kiện ra tòa để yêu cầu tòa án giải quyết.

Những vấn đề cần lưu ý khi phân chia sổ tiết kiệm

- Chứng minh nguồn gốc số tiền: Để chứng minh sổ tiết kiệm là tài sản riêng, người yêu cầu cần phải có đủ bằng chứng như giấy biên nhận, hóa đơn, sổ sách kế toán...

- Bảo vệ quyền lợi của trẻ: Khi phân chia sổ tiết kiệm, cần đảm bảo quyền lợi về tài sản của trẻ được bảo vệ một cách tốt nhất.

- Tư vấn pháp lý: Để đảm bảo quyền lợi của mình, các bên nên tham khảo ý kiến của luật sư trước khi tiến hành thủ tục phân chia tài sản.

Tóm lại, việc phân chia sổ tiết kiệm của trẻ khi cha mẹ ly hôn là một vấn đề phức tạp và đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng. Để giải quyết vấn đề này một cách tốt nhất, các bên cần tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ của luật sư và các chuyên gia tư vấn.