Số người chết trong lũ lụt tăng thành 113 người, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nhận lỗi

(VTC News) -

Ngày 19/12, tại cuộc họp báo định kỳ tháng 11, ông Trương Công Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk thông tin mới đến báo chí về số liệu thống kê người tử vong trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Ông Thái cho biết, tỉnh Đắk Lắk có 113 người tử vong, trong đó 101 người tử vong trực tiếp do thiên tai và 12 người tử vong do nguyên nhân khác, người già lớn tuổi, bệnh tật không kịp thời cấp cứu.

Ông Thái thừa nhận rằng, thiên tai là điều không ai mong muốn. Hiện tỉnh đang làm tất cả để giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, tiến lên phía trước. Ông cũng thay mặt lãnh đạo tỉnh, nhận lỗi trước nhân dân, Đảng, Chính phủ, dù thiên tai là điều không ai mong muốn.

Ông Thái thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nhận lỗi trước nhân dân, Đảng, Chính phủ.

Ông Thái cho biết thêm, trong 2 ngày 18 – 19/11, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa lớn với lưu lượng từ 1.000 – 1.800 mm. Với số liệu này, chỉ trong vòng 2 ngày, lượng mưa đã tương đương với mùa mưa trong vòng 1 năm của tỉnh Đắk Lắk cũ.

“Hiện nay, cả hệ thống chính trị của tỉnh đang vào cuộc, tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra”, ông Thái nói.

Đối với công tác của lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đối với thủy điện Sông Ba Hạ, ông Thái cho rằng, việc điều hành xả lũ phải tuân theo các quy định rất chặt chẽ. Tuy nhiên, việc thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ bất thường hay như thế nào thì hiện Bộ Công an đang làm việc, khi có thông tin chính thức sẽ cung cấp.

Mưa lũ lịch sử tại Đắk Lắk làm 113 người chết.

Trước đó, theo thống kê của UBND tỉnh Đắk Lắk, sau bão số 13 và đợt mưa lớn từ 15 - 20/11, tính đến ngày 26/11, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 63 người tử vong, 8 người mất tích; 133 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn; nhiều cơ sở hạ tầng về giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi... bị hư hại nặng; hàng triệu con gia súc, gia cầm bị chết; gần 99.500 lồng nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; khoảng 70.000 ha cây trồng hằng năm và lâu năm bị ngập úng, hư hại… Ước tính sơ bộ tổng thiệt hại đến nay gần 5.500 tỷ đồng.

Toàn tỉnh cũng ghi nhận 653 căn nhà bị sập đổ hoàn toàn, 892 nhà hư hỏng nặng và 5.455 nhà hư hỏng nhẹ. Tổng kinh phí để khắc phục hơn 200 tỷ đồng, gồm hơn 110 tỷ đồng xây dựng nhà mới; hơn 35 tỷ đồng sửa chữa nhà hư hỏng nặng và hơn 54 tỷ đồng hỗ trợ nhà hư nhẹ.