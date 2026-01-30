Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thí điểm quản trị công việc theo OKR/KPI

(VTC News) -

Ngày 30/1, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB), Công ty Cổ phần IBPO và Công ty Cổ phần Tập đoàn G về tư vấn, xây dựng và triển khai hệ thống quản trị công việc theo OKR/KPI ứng dụng công nghệ thông tin.

Hoạt động hợp tác diễn ra trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời thực hiện Kế hoạch hành động số 20 của Thành ủy Hà Nội.

Trọng tâm là đổi mới phương thức quản lý theo hướng quản trị dựa trên dữ liệu, tăng cường kỷ luật hành chính và trách nhiệm giải trình.

Đại diện các bên ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hệ thống OKR/KPI được xây dựng nhằm hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành, theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước. Mô hình này hướng tới chuyển đổi từ quản lý theo quy trình, hồ sơ sang quản trị theo mục tiêu và kết quả đo lường được.

Phát biểu tại lễ ký kết, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết việc áp dụng OKR/KPI trong khu vực công không nhằm “chấm điểm cán bộ”, mà là công cụ quản trị giúp nâng cao hiệu quả vận hành của bộ máy hành chính.

Theo lãnh đạo Sở, việc triển khai cần được thực hiện thận trọng, phù hợp với đặc thù quản lý công vụ và mục tiêu phục vụ người dân.

Trong khuôn khổ hợp tác, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN giữ vai trò chủ trì nghiên cứu, tư vấn và xây dựng khung phương pháp luận quản trị theo OKR/KPI, hệ thống chỉ số và tiêu chí đánh giá phù hợp với khu vực công. Nhà trường đồng thời tham gia đào tạo, chuyển giao tri thức và hỗ trợ học thuật trong quá trình triển khai.

Hệ thống OKR/KPI cho phép lượng hóa việc thực hiện các nghị quyết, chương trình và kế hoạch công tác của thành phố, thay thế hình thức báo cáo cuối kỳ bằng theo dõi tiến độ theo thời gian thực thông qua các bảng điều khiển dữ liệu.

Theo kế hoạch, mô hình sẽ được triển khai thí điểm tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Ban Tổ chức Thành ủy và phường Hoàn Kiếm, làm cơ sở đánh giá và đề xuất nhân rộng trong phạm vi toàn thành phố.