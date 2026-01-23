VinFuture chính thức tiếp nhận đề cử xuất sắc cho mùa giải thứ 6

(VTC News) -

Các phát minh và giải pháp khoa học - công nghệ cần mang lại lợi ích cho hàng triệu người và được đề cử bởi các tổ chức, cá nhân uy tín trong lĩnh vực khoa học - công nghệ trên toàn cầu.

Các đề cử sẽ được đánh giá thông qua quy trình sàng lọc và xét chọn nghiêm ngặt của Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Giải thưởng VinFuture, quy tụ những nhà khoa học hàng đầu thế giới, bao gồm các chủ nhân của những giải thưởng khoa học danh giá như Nobel, Turing, Millennium Technology…

Công tác chấm giải dự kiến hoàn tất vào tháng 9/2026 và Lễ trao giải VinFuture mùa thứ 6 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12/2026. Các đề cử gửi sau ngày 17/4/2026 sẽ được tự động chuyển sang xét duyệt cho mùa giải năm 2027.

Nhằm cung cấp thông tin và tăng cường kết nối với cộng đồng đối tác đề cử trên toàn cầu, Quỹ VinFuture sẽ tổ chức hai hội thảo trực tuyến trong Quý I/2026 với sự tham gia chia sẻ từ đại diện Hội đồng Giải thưởng, Hội đồng Sơ khảo và các Chủ nhân Giải thưởng VinFuture. Buổi hội thảo đầu tiên sẽ diễn ra vào lúc 8h00 ngày 26/1/2026 (giờ Hà Nội).

Nhiều công trình được VinFuture vinh danh đã tiếp tục được xướng tên tại các giải thưởng khoa học danh giá hàng đầu thế giới, trong đó có Giải Nobel.

Trong năm 2026, VinFuture cũng sẽ tiếp tục triển khai chương trình Tri ân đối tác đề cử nhằm ghi nhận đóng góp quan trọng của các nhà khoa học trong việc nhận diện và đề cử những công trình, giải pháp khoa học - công nghệ có tác động tích cực đến nhân loại cho Giải thưởng VinFuture 2026.

Sau 5 mùa giải thành công liên tiếp, Giải thưởng VinFuture đã khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng khoa học - công nghệ toàn cầu, với tổng số đề cử lên đến 6.132 từ gần 110 quốc gia và vùng lãnh thổ, vinh danh 48 nhà khoa học kiệt xuất với những công trình mang lại tác động sâu rộng và bền vững cho nhân loại.

Nhiều công trình được tôn vinh bởi VinFuture cũng gắn liền với những bước ngoặt quan trọng của tiến bộ nhân loại - từ công nghệ mạng toàn cầu, pin mặt trời PERC, công nghệ lưu trữ năng lượng bằng pin Lithium-ion, trí tuệ nhân tạo đến các lĩnh vực thiết yếu như nông nghiệp bền vững, y tế - chăm sóc sức khỏe và môi trường. Mạng lưới đối tác đề cử của VinFuture cũng đã lên đến gần 15.000 nhà khoa học trên thế giới.

TS. Lê Thái Hà - Giám đốc Điều hành Quỹ VinFuture - chia sẻ: “Sau 5 năm hình thành và phát triển, VinFuture đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng khoa học mang tầm vóc toàn cầu, nơi những giá trị khoa học xuất sắc được tôn vinh gắn liền với trách nhiệm xã hội và lợi ích lâu dài của nhân loại.

Bước sang mùa giải 2026, chúng tôi kỳ vọng các đề cử sẽ tiếp tục cho thấy khoa học - công nghệ chính là chìa khóa để giải quyết những thách thức toàn cầu một cách toàn diện, từ đó thúc đẩy các giải pháp đột phá, có khả năng ứng dụng sâu rộng và tạo ra tác động tích cực, bền vững trên quy mô toàn cầu”.

Với tầm vóc và uy tín quốc tế, Giải thưởng VinFuture đã góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm hội tụ của tri thức và hợp tác khoa học toàn cầu. Nhiều đối tác của VinFuture đã đến Việt Nam tham gia các hoạt động trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn và tăng cường kết nối với cộng đồng khoa học trong nước.

Tiêu biểu là GS. Aldo Steinfeld từ Viện Công nghệ liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) - Chủ nhân Giải Thành tựu trọn đời SolarPACES 2024; GS. Kurt Kremer - Giám đốc Danh dự Viện Nghiên cứu Polyme Max Planck (Đức); GS. Chuanbin Mao - Đại học Trung Văn Hồng Kông (Trung Quốc) thuộc Top 2% nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh học…

Thông qua mạng lưới VinFuture, nhiều nhà khoa học Việt Nam cũng tiếp cận và kết nối với các nhà khoa học thế giới, chủ động cùng cộng đồng quốc tế kiến tạo tương lai bền vững cho Việt Nam và nhân loại.