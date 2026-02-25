Giá vàng hôm nay 25/2: Quay đầu lao dốc

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay giảm mạnh sau khi tăng vọt trước đó do áp lực chốt lời. Vàng chịu thêm áp lực giảm khi chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tăng lên 91,2 điểm trong tháng 2, cao hơn mức điều chỉnh là 89 của tháng 1. Dữ liệu này mạnh hơn dự kiến, vì các nhà kinh tế đã dự đoán mức 87,4 điểm.

Tuy nhiên, theo ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals, giá vàng trước đó đang trong xu hướng tăng trở lại nên đây có thể là một nhịp điều chỉnh. Bên cạnh đó, USD mạnh lên cũng đang tác động tiêu cực lên giá vàng.

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Kitco).

Ông Jim Wyckoff cũng cho biết, nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn tăng trong bối cảnh căng thẳng Iran - Mỹ và bất định về thuế quan hạn chế đà bán ra của vàng, giữ cho các yếu tố cơ bản tiếp tục hỗ trợ. Nhưng khi giá tiến gần các mức kỷ lục, chúng sẽ đối mặt với lực cản mạnh, và để thiết lập các đỉnh mới có thể cần một chất xúc tác địa chính trị mới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 25/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 181,6 triệu đồng/lượng (mua) - 184,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 5,6 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 181,6 triệu đồng/lượng (mua) và 184,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 100.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 5.142 USD/ounce, giảm 82 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Mặc dù giá vàng chịu áp lực giảm nhưng nhiều tổ chức tài chính lớn trên thế giới vẫn dư báo mặt hàng kim loại quý có triển vọng tích cực trong trung và dài hạn.

Thế giới đang ở trong tình trạng bất định khi chính sách thương mại của Mỹ đối mặt với rất nhiều vấn đề. Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa ra tuyên bố cho rằng thuế quan mới của Mỹ vi phạm thỏa thuận thương mại.

Bên cạnh đó, thuế quan toàn cầu 10% mới của ông Trump đã có hiệu lực từ ngày 24/2, khởi đầu nỗ lực bảo vệ chương trình nghị sự thương mại của ông Trump sau phán quyết của tòa án. Theo một quan chức chính quyền, Nhà Trắng đang soạn thảo một sắc lệnh chính thức để tăng mức thuế quan toàn cầu lên 15%.

Thị trường tài chính và hàng hóa có thể cũng sẽ biến động sau bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump.